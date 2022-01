Tristan Thompson se disculpa con Khloé Kardashian por infidelidad

El tercer hijo de Tristan con su entrenadora personal Maralee Nichols fue concebido en marzo de 2021, fecha en la que Khloé Kardashian y el jugador de baloncesto todavía tenían una relación.

Todo comenzó hace un mes, cuando surgieron los primeros rumores que aseguraban que Tristan le había sido infiel y muchos medios afirmaban la llegada de un bebé.

Tras haberse realizado una prueba de paternidad, Tristan reconoció públicamente en un comunicado emitido en su cuenta de Instagram: «Hoy los resultados del test de paternidad revelan que he tenido un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora la paternidad se ha confirmado y espero poder criar a ese niño. Me disculpo sinceramente con todo el mundo a quien he podido herir o decepcionar con todo este asunto», publicó el deportista.

Y posteriormente agregó una disculpa a Khloé por su acto de infidelidad: «Khloé, no mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la manera en la que te he tratado en estos años», reconoció en su mensaje. «Siento el mayor respeto y amor por ti, aunque no lo creas. Una vez más, lo siento muchísimo».

Tristan tendrá que enfrentarse de ahora en adelante a las duras críticas sociales como consecuencia de sus actos.