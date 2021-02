La noticia también se dio a conocer luego de que la publirrelacionista de la cantante confirmara la noticia a la revista Quién. De acuerdo con lo informado, la abuelita de Belinda, Juana Moreno, murió durante esta madrugada en España.

A través de las redes sociales Belinda compartió que su abuelita falleció luego de estar varios días delicada de salud.

“Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo! Abuelita, te amo! Te amo con locura! Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé como superar esto… no sé como superar esta tristeza, este vacío, por favor mándenme videos y fotos con ella, quiero verla y sentirla! El peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe!!! Quiero que se acabe todo esto!!! No aguanto más!!”

Además del mensaje, la cantante posteó fotos y videos en los que aparece compartiendo momentos inolvidables con ella.

Fue el fin de semana cuando la madre de Belinda -Belinda Schüll- indicó que su mamá se encontraba mal, por lo que pidió a sus seguidores que oraran por ella. “En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella. La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma… No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti… Esta batalla la vamos a ganar”, escribió Schüll en sus historias.

Que descanse en paz.