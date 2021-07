¿Un mariachi invade la casa blanca?

Mientras algunos buscan la formalidad en su atuendo para reunirse con primeros mandatarios, hay quienes utilizan estos momentos a su favor, ya sea para destacar su personalidad o su fervor por la familia, tal es el caso de Joe Kelly, quien acudió a la Casa Blanca, a una cita con Joe Biden, ataviado con una chaqueta de mariachi.

El estadounidense de 33 años es lanzador de Los Angeles Dodgers, equipo que se coronó campeón del béisbol de las Grandes Ligas en 2020, y que por tanto fue invitado recientemente a una reunión con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Sin que la invitación dictara rigurosa etiqueta, cada persona tuvo la facultad de elegir su vestimenta, y Kelly se viralizó por aparecer en la cita con un pantalón de vestir corto que dejaba ver sus tobillos sin calcetines, zapatos de vestir, una camisa blanca y, como protagonistas de su outfit, la prenda de un mariachi.

Fue hace unos días cuando uno de sus compañeros de equipo invitó al Mariachi Garibaldi al campo donde estaban los Dodgers. Ahí, durante el intercambio de camisetas, Kelly se acercó al trompetista de la agrupación para darle su playera a cambio de la chaqueta negra bordada en tono blanco.

Kenley Jansen leads a mariachi into Dodger Stadium as they sing El Rey

pic.twitter.com/TZXwyJqUGY

— Steve Saldivar (@stevesaldivar) June 27, 2021