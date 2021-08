Vanessa Guzmán y una transformación que le hace ganar medallas

Fue en 1995 cuando Vanessa Guzmán, oriunda de Chihuahua, representó a México en Miss Universo. En aquel momento quien obtuvo la corona fue Alicia Machado, por lo que la nacional regresó e inició su carrera en el mundo del espectáculo como actriz.

Después de diversas participaciones en programas unitarios de comedia y telenovelas, Vanessa dio a conocer que padecía trastornos alimenticios y que pondría manos a la obra para mejorar su salud, y sí que se tomó en serio el cuidado de su cuerpo, puesto que ahora ganó tres preseas en el Vallarta Body Fit.

Vanessa, quien es mamá de dos jóvenes, resultado de sus relaciones con los actores Eduardo Rodríguez y Uberto Bondoni, decidió seguir en el mundo de los certámenes, aunque esta vez entró al ámbito del fisicoculturismo, para lo cual se puso en manos del entrenador chihuahuense Óscar Domínguez, uno de los más destacados en esta disciplina.

De la extrema delgadez que mostraba cuando tenía problemas con su alimentación, el cambio del cuerpo de Vanessa es radical; básicamente se debe al entrenamiento y a un riguroso sistema de dieta especializada con el cual ha torneado su figura. Y fue precisamente eso lo que exhibió en días pasados para anotarse, a los 45 años, tres preseas como atleta: primer lugar en las categorías Open Clase C y Masters, así como un tercer lugar en el apartado femenil Novice.

“Todo mi agradecimiento, somos un equipo y esto lo comparto con cada una de las personas que buscan alcanzar objetivos en la vida… #siquierespuedes fueron tres medallas, una se la dedico a mi hermano, otra a mi padre que desde el cielo sé que me protegen, y la otra a todos ustedes que me motivan día a día para seguir adelante … a mis hijos todo mi amor y gratitud por apoyarme en todos mis proyectos de vida LOS AMO”, dio a conocer Vane en sus redes.

Las críticas ante el cambio de quien fuera reina de belleza no se hicieron esperar, incluso hubo quienes le escribieron en sus redes sociales que “tiene cuerpo de hombre”, por lo que ella lamentó esos mensajes de odio e invitó al uso de #noalabusodeopinion. Dio a conocer que la mayor parte de la gente que la criticaba no se cuida y no practica deporte, no sabe comer bien y por ello no conocen los beneficios del deporte.

“A las mujeres que me atacan, siempre les digo ‘¿me veo como hombre? Tal vez me estás comparando con tu esposo, y ojalá que esté como yo’”, dijo, además de compartir en sus historias una imagen que le envió un fan en donde cuestiona: «Mucha crítica, pero a ver, lógrelo. No, ¿verdad? Entonces cállese”.

Los comentarios negativos no detienen a la actriz, quien aseguró que desde hace meses se preparó física y mentalmente para llegar a este objetivo, y que su siguiente paso es buscar el carnet profesional de la rama, en el evento que abarca todos los países de Norteamérica, donde acudirán los mejores exponentes de la región.

¡Vamos con todo, Vane!