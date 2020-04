Venden datos de más de 500 mil cuentas de usuarios de Zoom

La noticia conmocionó a todos los usuarios. Más de 500 mil cuentas de Zoom (red social para realizar videollamadas y transmisiones en vivo) se están ofreciendo a través de la red oscura gratis o por menos de un centavo de dólar cada una.

La información robada consiste en nombres de usuario y contraseñas, los cuales se obtuvieron mediante distintos ataques y filtraciones de datos antiguas. Sin embargo, lo preocupante, es que muchos usuarios utilizan los mismos datos para acceder a otras redes sociales, información que podría ser utilizada por cibercriminales para accesar a las cuentas o para el famoso ‘zoombomding’, que consiste en entrar a llamadas grupales como intruso.

Cabe mencionar que las cuentas de Zoom, comenzaron a aparecer en estos foros desde el pasado 1 de abril e incluyen información personal de los usuarios como contraseñas, dirección de correo electrónico y enlaces personales de reuniones.

Entre los usuarios afectados se encuentran empleados de compañías bancarias como Chase, Citibank e instituciones educativas como universidades de Estados Unidos.

¿Qué hacer ante este caso?

Lo primero, es cambiar la clave de acceso en Zoom y otras plataformas, tomando en cuenta que no debes usar la misma contraseña en todos los sitios. Lo recomendable es cambiar tus contraseñas constantemente. Un buena medida es recurrir a gestores de contraseñas como LastPass o KeePass.

¿Cómo saber si mi contraseña fue robada?

No te quedes con la duda. Lo mejor es suponer que sí fue filtrada consultar dos sitios que recopilan información de filtraciones: Have I Been Pawned y Firefox Monitor. Ambas te explican en cuántas filtraciones figura tu correo electrónico y qué datos fueron difundidos.

Ahora que lo sabes, mantén tus cuentas seguras para evitar la filtración de información.