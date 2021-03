Victoria Salazar, una salvadoreña asesinada a manos de la policía en Tulum

La tarde de este domingo autoridades identificaron a la mujer que murió a manos de la policía de Tulum, Quintana Roo, y explicaron que se trata de Victoria Salazar Arraiza, de 36 años, quien es salvadoreña y madre de dos hijas menores de edad.

Lo anterior después de que en redes sociales se viralizaron los videos y las imágenes de la muerte de Victoria, cuando cuatro policías municipales de la colonia Tumben Kah la sometieron con violencia.

Los primeros reportes revelan que la mujer, presuntamente intoxicada, escandalizaba en la vía pública; sin embargo, uno de los policías le colocó su rodilla en el cuello. Aunque Victoria se queja y pide ayuda, el policía no retira su rodilla, hasta que ésta queda inconsciente y es subida a la parte trasera de una patrulla.

El sitio Noticaribe reportó que los policías de la patrulla 9276 sometieron a la mujer en la avenida La Selva, por supuestamente alterar el orden público.

La Fiscalía General de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación tras el homicidio de la mujer y emitió un comunicado:

El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, lamentó los hechos y dio a conocer que los elementos policiales fueron separados del cargo y están bajo investigación.

“Me queda claro que enfrentamos un reto estructural de educación en el cual hay mucho por hacer. Lo acontecido en las últimas horas nos confirma la necesidad de acelerar el paso para asegurar una vida libre de violencia contra las mujeres”, sostuvo.

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Victoria, mujer salvadoreña que «fue brutalmente tratada y asesinada» por elementos de la policía de Tulum. «No habrá impunidad» y añadió en la mañanera: «Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza».

Lo ocurrido con Victoria ha sido catalogado como un acto de racismo, machismo, clasismo y xenofobia por parte de las autoridades mexicanas, pues en Tulum constantemente se ven a turistas extranjeros con «copitas de más» por las calles y nunca ha pasado algo similar. Es triste decirlo, pero a Victoria la mataron por ser mujer, migrante y morena.

Luego de que las autoridades de Quintana Roo dijeron que ya investigan lo que ocurrió, usuarias y usuarios de redes sociales han comenzado a exigir que la muerte de Victoria no quede impune, pues por donde se le vea, éste es un claro caso de abuso policiaco injustificado.

Tras darse a conocer su identidad, usuarios de redes sociales colocaron en tendencia el hashtag #JusticiaParaVictoria para exigir justicia por su muerte y un castigo para los involucrados, quienes ejercieron brutalidad policiaca.

NO MURIO, LA ASESINARON, este es el claro el ejemplo de que LA POLICÍA NO ME CUIDA, ME CUIDAN MIS AMIGAS #QuintanaRooFeminicida pic.twitter.com/AAjuTe6imQ

— mexicanisimxs 🇲🇽 (@mexidinamicas) March 28, 2021