«Viene la etapa más difícil de la pandemia», afirma el presidente López Obrador

Debido a la pandemia por coronavirus, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pide a la población no salir de sus casas e ir a la playa en Semana Santa.

Para miles de mexicanos, la Semana Santa es una de las épocas más importantes para vacacionar en familia; no obstante, ante la gravedad de la crisis sanitaria por la Covid-19, el presidente hace un llamado a quedarse en casa.

Así, enfatizó que no se trata de una prohibición y que no habrá uso de la fuerza por parte de la policía o la Guardia Nacional, pero sí se dará a conocer una recomendación de carácter legal, pues «está seguro de que la gente no hará caso». Lo importante, recalcó, es no salir a los sitios turísticos para evitar contagios.

Por su parte, el secretario de Salud, Hugo López Gatell, advirtió que nos estamos enfrentando a la fase más difícil y donde habrá mayor número de contagios. Asimismo, exhortó a las personas de no viajar, pues estarían poniendo en peligro a las comunidades más vulnerables. «No son vacaciones, aunque estén contempladas en el calendario», insistió.

El gobierno mexicano estima que, en comparación con otros países, México se encuentra en segundo lugar con menos contagios en proporción a su población y la población internacional. Sin embargo, no se deja de recomendar a la gente que permanezcan en casa y eviten lugares concurridos, por el bien de todos.