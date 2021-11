Vive una noche en el departamento de Carrie Bradshaw

¡Así como lo lees! Tus sueños se volverán realidad porque ahora podrás alojarte en el departamento de Carrie Bradshaw, el emblemático personaje de la popular serie Sex and the City.

Esto ocurrió gracias a la colaboración entre la televisora HBO y Airbnb con motivo de la celebración del aniversario número 23 de la serie. Pero sobre todo por el próximo lanzamiento de la secuela And just like that.

Obviamente la anfitriona de tan glamurosa experiencia no podría ser otra que la única e inigualable Sarah Jessica Parker; aunque ella misma no te entregará las llaves, sí te dará una bienvenida virtual, la cual incluye el intro de la serie.

La posibilidad de rentar el departamento de Carrie Bradshaw estará disponible al mediodía, horario de Nueva York, del lunes 8 de noviembre para estadías de una noche para dos personas, el 12 y el 13 del mismo mes.

Así que mantente al pendiente del momento en que Airbnb habilité esta opción, cuyo precio por noche es de 477 dólares, algo parecido a los 10 mil pesos, dependiendo del tipo de cambio del día.

¿Qué hacer en el departamento de Carrie Bradshaw?

HBO y Airbnb no dejaron ningún cabo suelto, diseñaron toda una experiencia inmersiva en la serie noventera que incluye:

– Brunch en Chelsea, lugar donde se llevaron a cabo muchas conversaciones que profundizaron la amistad de Carrie con las chicas.

– Cosmopolitans para un brindis: ¡Imprescindible para cualquier reunión!

– Y, por supuesto, la oportunidad de jugar a disfrazarse en el icónico armario de Carrie, conmemorado con una sesión de fotos de moda.

El armario del departamento de Carrie Bradshaw está lleno de prendas exclusivas de diseñador y estilos vintage que te harán desmayar.

Sin embargo, si Carrie nos enseñó algo es que las tendencias van y vienen, pero las amistades nunca pasan de moda, por lo que la experiencia de este fabuloso viaje está centrada en la amistad al más puro estilo de Sex and the City, como seguramente ya te diste cuenta gracias a las actividades incluidas.