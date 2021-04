¡Wow, cuánto ha crecido la hija de Karla Souza!

La actriz mexicana, Karla Souza y Marshall Trenkmann contrajeron matrimonio en 2014, y cuatro años después nació su hija Gianna. “Dios nos bendijo”, escribió la actriz por medio de redes sociales al recibir a su primogénita en sus brazos.

Sobre la maternidad, Karla Souza dijo al programa “Sale el sol” que ha sido una etapa en la que ha podido estar con su hija mientras trabaja. “Eso es una bendición que no mucha gente tiene, entonces si entiendo que soy muy privilegiada. Me ha cambiado la vida por completo”, añadió la actriz.

Gianna Trenkmann nació a principios del 2018 y tiene 2 años. No se sabe la fecha exacta de su cumpleaños, pues Karla sólo compartió la noticia en Instagram sin revelar más detalles al respecto.

Recientemente la actriz, ha compartido una imagen en su perfil de Instragram en la que se puede ver cuánto ha crecido y de lo orgullosa que se siente de su pequeña Gianna. Aunque la actriz es discreta en cuando a su maternidad, en la fotografía y video se puede apreciar el crecimiento de la pequeña mientras corre con su mascota en un camellón de Los Ángeles, California.

«Feliz cumpleaños pulga. I wish I could pause time and watch you run freely forever. Eres definitivamente lo mejor que ha salido de mi cuerpo.», escribió la protagonista de Nosotros los Nobles .

Karla Souza es una madre extremadamente privada. De hecho, el anuncio de su primer embarazo no sucedió, hasta que dio a luz a la pequeña Gianna. Desde entonces, la actriz no ha querido mostrar muchas fotografías de su hija, y si lo hace, no permite que se vea bien su rostro.

Su primer cumpleaños lo festejaron con un extraño pastel de aguacate y, aunque la foto no es clara del festejo, Karla siempre tiene hermosas palabras para hablar de sus hijos.

Gianna es un claro reflejo de su madre, y los fans se han dado cuenta de ello en su última fotografía, donde Karla Souza anunció su segundo embarazo.

El segundo hijo de Karla y Marshall Trenkmann fue un rumor por varios meses, hasta que Karla confirmó la noticia a través de Instagram. Aunque no reveló más información sobre su embarazo, apenas tardó 3 semanas para anunciar la noticia del nacimiento de su segundo hijo, Luka, de igual forma, en esta misma red social.

¡Nos encanta! Esperamos que pronto siga compartiendo con sus seguidores más momentos importantes junto a sus hijos.