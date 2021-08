¡Y así fue como Yuya se enteró que iba a ser mamá!

Los más de 20 millones de suscriptores que tiene Yuya en su canal de YouTube se volcaron este fin de semana a un nuevo contenido que ella publicó para contar los pormenores de su embarazo, que está justo en la recta final.

Sentada en su cama, con una sudadera blanca con siluetas de florecitas y vestido negro de tirantes, se colocó frente a su cámara para confesar que en días pasados había lanzado algunas preguntas a través de su Instagram, y que iba a contestar los mensajes que le llegaban con mayor frecuencia, uno de ellos: ¿cómo te enteraste que ibas a ser mamá.

“Esto me emociona demasiado, yo comencé a sospecharlo justo cuando hice un video que se llama ‘Lo que nunca te cuento de mi trabajo’. Me pareció muy prudente servirme una copita de vino mientras grababa, pero como que no me cayó. Ese día grabé tarde y me empecé a sentir sospechosa. Al otro día que estaba comiendo tenía una sensación todo el tiempo de asco, desde que abría el ojo hasta que lo cerraba me sentía igual… así que compré una prueba que era como de dudosa procedencia, me la hice y salió negativa”.

Recuerda que ella sabía que la posibilidad era real, “pero como la prueba dijo que nel pastel, pensé que aquí no pasaba nada. Pasaron los días y no me sentía normal, estaba extraña y me imaginé que la prueba de dudosa procedencia me estaba engañando, así que me compré otra de ésas que te dicen cuántas semanas tienes y ¡trakalas!, más de tres semanas me decía esa cosa y entré en shock”, relató.

De la risa al llanto, asegura que si revisa las cámaras de su casa podría ver que se sentaba y paraba, se tocaba la panza y daba vueltas por toda la casa, pero de inmediato recordó que en días pasados había tomado vino y que además a diario toma medicamentos para su tiroides por lo que “me empecé a malviajar y le hablé a mi doctora para preguntarle si me dejaba de tomar la medicina y me dijo que no, pero me pidió hacerme un ultrasonido de rutina en el cuello”.

Si bien la cita era para revisar su tiroides, Yuya contó que hasta ese momento se había guardado la emoción para ella sola, por lo que le urgía platicarlo con alguien y lo hizo con la chica que la estaba atendiendo, a quien considera que en unos minutos ya era su amiga. “Ella me dijo que si intentaba hacerme una prueba para ver a mi bebé con la cosa del ultrasonido que tenía en la mano, que obviamente no era para eso, pero me sugirió intentarlo y le dije que sí, me acomodó y de pronto ahí estaba mi bebé, era un frijolito, una cosa microscópica y fue demasiado emocionante. Así fue como lo vi por primera vez y fue con mi ‘amiga’ del laboratorio de la tiroides”, dice entre risas.

La youtuber agradeció a sus fans por los mensajes que le dieron desde que anunció su embarazo en junio, luego de casi dos años de relación con el músico Siddhartha, quien por cierto esta semana cumplirá 30.

Yuya, de 28 años, pidió a sus seguidores que “ojalá me puedan entender, esto es completamente nuevo para mí, me estoy adaptando”, y se dijo “una gran novata, todo es una sorpresa para mí. Esta etapa la veo como si Dios y el universo me hubieran dado una nueva oportunidad para nacer y yo estuviera descubriendo la vida”.

Entrada en más detalles, reveló que uno de los momentos que más nervio le causó fue dar a conocer la noticia de su maternidad, además de que reiteró que tendrá un varón de nombre Mar, y que ése fue el nombre que eligieron desde un principio.

Aunque en días pasados en el canal de Youtube de su hermano se vieron imágenes del baby shower de Yuya, ella también aclaró que no tuvo como tal una fiesta de revelación de sexo, pero que sí hizo una reunión para enterarse de la noticia, en la que solamente estuvieron los familiares directos de su futuro bebé. Fue una amiga elegida por ella quien obtuvo el sobre con el sexo del bebé y, quien decidió colgar en el cuello de la mascota de Yuya, llamada Majo, un detalle que les hiciera saber que era niño.

“Decidí esperarme tres meses para compartirle a la mayoría, fue complicado esperar y no le compartía a nadie cómo me sentía. Obviamente al padre de Mar sí, a mi psicóloga, pero me quería sentir tranquila y me esperé tal cual los tres meses, así que mi mamá se preguntaba por qué andaba muy delicada, mi familia nunca se imaginó de esta noticia”, dijo quien está a unas semanas de ser mamá.

Respecto a su estado de salud en este proceso compartió que sólo tuvo vómito una vez, aunque las nauseas y el sueño hicieron de las suyas al comienzo del embarazo, cuando no aguantaba ni los perfumes. Habló de los cambios en su cuerpo y anunció que está tomando cursos de lactancia y que su bebé va a nacer en un hospital, aunque no tiene programado hacer una grabación especial del parto. “Me gustaría platicarles de mi experiencia, pero no sé si pueda o no grabar”. Respecto al papá, considera que tampoco lo hará: “va a estar semidesmayado”.

Tras el nacimiento de su peque, también explicó que se tomará un mes de vacaciones para adaptarse a esta nueva etapa, y que aunque su pequeño Mar “va a ser mi chicle” y seguramente saldrá en una que otra imagen, no lo compartirá abiertamente en redes hasta que él tenga edad de decidirlo, para “respetar su individualidad”.