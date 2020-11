Yalitza Aparicio, Ana Brenda y Carlos Rivera conducirán los Latin Grammy 2020

Debido a la pandemia que se ha llevado a cabo este año, los eventos cambiaron por completo, y aunque se siguen celebrando, en muchas ocasiones ya no hay público en vivo ni alfombra roja para evitar brotes de Covid-19.

Por fortuna, nuestros artistas favoritos siguen siendo premiados en transmisiones en vivo y el día de hoy se anunció que para la 21ra entrega anual del Latin Grammy Award, Yalitza Aparicio, Ana Brenda y Carlos Rivera serán los conductores de este año y mucha gente está muy contenta con la decisión. Así lo publicaron a través de Instagram.

Al recibir la noticia, la protagonista de «Roma», no dudó en escribir por redes sociales lo que significa esto para ella, «Cuando me llego la noticia alguien me dijo; «Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila.» Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento con los @latingrammys al permitirme estar junto con @anabreco y @_carlosrivera conduciendo la 21.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY«. Nos vemos el 19 de Noviembre».

Por su parte, Ana Brenda también expresó lo feliz y orgullosa que significa ser conductora de este gran evento, «En la carrera de todo artista es un antes y después conducir @latingrammys, me siento completamente honrada y agradecida con la academia @recordingacademy por esta oportunidad .

Les aseguro que todos los sueños se cumplen con tenacidad , disciplina y trabajo duro Y claro; con el equipo correcto».

Por medidas de seguridad, los Latin Grammy se producirá desde diferentes ciudades de alrededor del mundo y se transmitirá en vivo por Univisión el 19 de noviembre a partir de las 8 pm.

Así que ya sabes, ¡muy pronto tienes una cita con la música y no te la puedes perder!