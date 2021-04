Zendaya y su vestido Valentino provocan comparaciones con Eiza González

En las alfombras rojas, el rojo ya no es el color predilecto para brillar, sino el amarillo, así lo demostró Zendaya Coleman, quien se convirtió en una de las mejor vestidas de los Oscar 2021; sin embargo, no ha sido la primera en confiar en el poder de este tono, pues de inmediato llegaron las comparaciones en las redes con otro outfit que también se ha convertido en uno de los más icónicos de esta gala: el que Eiza González usó en la premiación de 2018, que la consolidó como toda una impulsora de tendencias en Hollywood.

Eiza González en los Oscar 2018

La actriz mexicana de 28 años deslumbró sobre la alfombra roja de los premios Oscar en un espectacular vestido firmado por Ralph Lauren. El diseño amarillo que dejaba al descubierto la espalda de la actriz logró captar la atención de la prensa en cuanto ella puso un pie sobre la red carpet. El vestido causó controversia y algunos usuarios criticaron su elección, sin embargo, y a pesar de los comentarios negativos y memes, Eiza González puso en alto el nombre de nuestro país a nivel internacional.

Vestido de Zendaya en los Oscar 2021

La actriz de 24 años lució un vestido de la casa italiana Valentino que fue diseñado especialmente para ella por Pierpaolo Piccioli, quien lo nombró Force de Beauté, que significa “Fuerza de la belleza”, haciendo alusión a la fuerza en la personalidad de la actriz de Spider-Man”.

Zendaya se convirtió en una de las mejores vestidas de los Oscar 2021 y su vestido fue aplaudido, pues su diseño con escote strapless y corte en el abdomen modelan a la perfección la figura de la actriz. Además usó unos zapatos de Jimmy Choo que no fue posible apreciar debido a lo largo del vestido.

Los detalles de este look también ayudaron a que sus collares de Bvlgari relucieran al máximo, una capa de joyas que también se colocó como una de las más comentadas (y toda una noticia en las redes), al llevar 183 quilates en diamantes amarillos que compusieron su imponente collar, 30 quilates en un anillo, así como otro en corte esmeralda, y aretes con diamantes en corte de pera.

«La joyería de Bvlgari lleva el look a otro lugar que no esperábamos. La joyería es la estrella del look. Se ve moderna, joven y realmente hermosa», comentó el estilista de Zendaya, Law Roach, a People. Esta colección de joyas tiene un costo de más de 118 millones de pesos.

Eso sí, los seguidores mexicanos no evitaron recordar las críticas a uno de los conjuntos con los que Eiza hizo toda una declaración de moda al elegir un vestido de Ralph Lauren en este mismo color amarillo canario, el cual ya quedó más que demostrado que es un tono mucho más elegante y clásico de lo que se podría pensar.

SIN SABER DE MODA O DE EVENTOS DE GALA, creo que el vestido de Eiza es hermoso, pero el de Zendaya RESALTA y define muy marcadamente la Diosa que es esa niña. — Juan Valente Román II (@SensualValente) April 26, 2021

Me gusta más el de Zendaya, creó un cuerpo natural, luce mejor, es más estético. — Nestor Romero (@rotseN_ipn) April 26, 2021

Yo no sé de vestidos… los dos se ven bonitos y adecuados a la edad de cada chica — Noe Castro (@J_Neox) April 26, 2021

Zendaya por qué es de a devis 🤣 — RG Isaac (@agerulsi) April 26, 2021

A diferencia de Eiza, Zendaya no ha parado de recibir halagos y elogios por lo hermosa que lució en la ceremonia de los Oscar este año. Ni nosotras (ni nadie) olvidamos que antes lo hizo Eiza con un excelente porte. y es que como dicen: «La que de amarillo se viste, en su belleza confía».

Eiza sin lugar a dudas, bellísimo el vestido, bellísima la mujer y de muy buen gusto, un estilo sobrio, elegante y sensual, mientras que el otro no luce nada realmente, un corte de mal gusto creo yo para el tipo de evento. — 🇲🇽LuisFer (@Scorpio_Eagle) April 26, 2021

Y a ti, ¿cuál te gustó más? Nosotras aún no decidimos cuál de los dos vestidos es nuestro favorito, pues ambos son muy diferentes, así como los son ambas actrices. Igual de exitosas. Zendaya y Eiza González son dos bellas mujeres que definitivamente saben resaltar en la alfombra.