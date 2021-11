Zuria Vega dedica romántico mensaje de amor a su esposo por aniversario

El “vivieron felices para siempre” pocas veces lo vemos en la vida real, pero la sólida relación entre los actores Zuria Vega y Alberto Guerra nos hace creer nuevamente en el amor.

Siete años han pasado desde que se dijeron el “sí, acepto” en el atar y hoy la talentosa actriz lo celebró con la publicación de unas tiernas imágenes y un romántico mensaje dedicado a su esposo a través de las redes sociales.

“Voy a repetir esta foto por aquí, nos la tomaron una noche antes de nuestra boda hace 7 años. Cómo ha cambiado nuestra vida, cuánto has cambiado y cuánto he cambiado, me gusta saber que mientras mutamos y todo cambia lo único constante en nuestras vidas sigue siendo que estamos juntos. Te amo profundamente”.

Por último, Zuria Vega le dedicó una posdata en complicidad a su esposo por su viaje por las carreteras de Estados Unidos:

“Disfruta este día metiéndole km a tu moto en algún lugar del mundo.♥️ Happy anniversary🌹”.

No cabe duda que los actores saben que la base de una relación feliz es amar en libertad y dejar que cada uno haga lo que más le apasiona, mientras el otro lo apoya, esa es la demostración más bonita de amor.

La respuesta de Alberto Guerra a Zuria Vega

El esposo de Zuria Vega tampoco perdió la oportunidad de celebrar con una imagen su aniversario, en la que se ve a la actriz en una camilla, pero de muy buen ánimo y jugueteando, la cual acompañó con un breve pero emotivo mensaje:

“Lucky number 7. No nos soltemos nunca. Gracias por hacerme el cabrón más feliz del mundo estos 7 años de casados. Feliz aniversario amor”.

De esta manera Alberto Guerra nos hizo partícipes de que esa promesa que se hicieron en el altar la tratan de cumplir día a día, en las buenas, en las malas y en las peores.