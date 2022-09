OMG! Amamos el nuevo Palacio de Hierro Coyoacán, que está próximo en abrir

Es una realidad que El Palacio de Hierro es una de nuestras tiendas favoritas, un lugar para explorar y descubrir la belleza desde un ángulo de bienestar integral, con alto desempeño tecnológico, y que comprende cada una de tus necesidades. Y una buena noticia es que El Palacio de Hierro Coyoacán está listo para abrir sus puertas este mes patrio para conquistar tus sentidos.

Ubicado en el centro comercial MÍTIKAH, el nuevo Palacio de Hierro consta de una inspiración de grandes personalidades como Belisario Domínguez, Dolores del Río y Gabriel Figueroa. En cada piso encontrarás elementos increíblemente coloridos, totalmente inspirados en Coyoacán y elaborados por artistas mexicanos como Yanieb Fabre, artista que ha incursionado en diferentes disciplinas. Su trabajo está relacionado con el erotismo, el deseo y la memoria. Su obra se distingue con diferencias de formatos, apegándose a la experiencia estética de una manera personal.

El Palacio de Hierro te hará vivir una experiencia única en Hello Yellow, el espacio comercial que ofrece una propuesta creativa e innovadora donde encontrarás regalos y cosas diferenciadas e inspiradas en el corazón de Coyoacán. En su primer nivel hallarás muros y techos bordados de flores de Frida Kahlo y Diego Rivera, mientras que en el área infantil destacan grecas y colores de la famosa Casa Azul de Frida. Además podrás consentir a los peques del hogar en Kids Lab by Kidish, un servicio especializado en corte de cabello en un ambiente completamente divertido y 100% para ellos. Kidish cambia los paradigmas sobre el corte de pelo infantil, logrando que los niños y los papás compartan una gran experiencia. Del mismo modo, Candy Shop by Ambrosia enloquecerá la indulgencia de chicos y grandes con sus sorprendentes delicias, brindando una extraordinaria experiencia sensorial de la mano de Ambrosia, lo que es sinónimo de calidad y sabor.

Y no podrás resistirte a su Barra de Café de Especialidad con la auténtica esencia que todos amamos de Coyoacán. Otra de las increíbles experiencias que no podrás perderte dentro de El Palacio de Hierro Coyoacán es la de cuidarte con los productos de belleza totalmente orgánicos que Origen tiene para tu rostro, cuerpo y cabello, los cuales podrás complementar perfectamente con un diseño súper chic para tus uñas en su exclusivo nail bar.

Inspirado en Emilio Fernández y Salvador Novo, dentro del segundo nivel de El Palacio de Hierro Coyoacán encontrarás un espacio dedicado a experiencias y objetos principalmente para caballeros, explorando tus sentidos artísticos en Ink Bar, consintiéndote en la Barbería Capital y compartiendo momentos únicos en Mezcalería El Indio, especializada en la cultura del mezcal con una colección de más de 100 etiquetas y tipos provenientes de todas las denominaciones de origen certificadas del país, conviviendo con un menú diferenciado y especialmente diseñado para maridar con los destilados de agave.

El tercer nivel de El Palacio de Hierro está inspirado en Miguel Ángel de Quevedo y Aurora Reyes, en el cual podrás deleitar tu paladar en Zubieta, que continúa con la inspiración de Coyoacán con una propuesta de cocina mexicana contemporánea, con ingredientes de temporada, principalmente orgánicos, y algunos productos endémicos de la zona de las faldas del volcán Popocatépetl, junto a un extraordinario taller de suculentas, un concept store casa, venta cruzada: Gandhi, inspirado en bibliotecas antiguas.

¡El Palacio de Hierro Coyoacán lleva las raíces mexicanas a otro nivel a través de una experiencia inigualable!