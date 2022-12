OMG! Geraldine Bazán cambia de look y se ve guapísima

Geraldine Bazán es una de las actrices más famosas y talentosas del medio artístico, así como una celeb que se caracteriza por llevar un estilo único, conservador y sofisticado cada vez que la vemos en las alfombras rojas o en algún evento importante.

Para cerrar el año con broche de oro, Bazán quiso recargarse de energía y hacer un pequeño pero increíble cambio en su aspecto. Llevaba mucho tiempo con una melena larga gracias al personaje que interpreta en la telenovela “Corona de lágrimas”, por lo que esta vez nos sorprendió con un cambio de look y no dudó en presumirlo a todos sus seguidores.

El cambio de look de Geraldine

Fue a través de redes sociales que la guapa actriz presumió una melena un poco más corta y con un tono más claro, luciendo una cabellera mucho más blondy de la que estamos acostumbrados a verle.

«Nuevo cabello. ¿Qué opinan? ¡¡¡Un refresh!!!», escribió en su cuenta de Instagram.

Se dice que Geraldine no estaba segura de realizarse este cambio, ya que no sabía como luciría, pero al hacerlo y descubrir que se veía guapísima no dudó en compartir varias fotografías para que sus fans pudieran ver el resultado; enseguida las imágenes se llenaron de comentarios positivos y muchos “me gusta”.

«Tu look está precioso», «Me encantó», «Tú siempre luces hermosa», «Siempre linda Geraldine», «Tan bonita como siempre», «Wow luces guapísima», fueron algunos de los mensajes.