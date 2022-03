Oops! Camila Cabello enseña «nipple» por accidente

¿A quién no le ha pasado? Esta vez la cantante fue traicionada por su outfit y enseño el busto mientras estaba en una entrevista vía streaming en un programa de televisión.

¡Sin duda los más afectados fueron los presentadores!, ya que Camila lo tomó con bastante humor.

La interprete de «Don’t Go Yet», lo tomó con gracia y sin pena ni nada solo comentó a los presentadores que esperaba que no hayan visto su nipple, aunque fue demasiado tarde.

La cantante incluso realizó un Tiktok burlándose de ella misma, pues su stylist le había ofrecido llevar nip covers en su vestuario.

Y la verdad, es que ya estamos en 2022, a las mujeres lo que menos les da vergüenza es mostrar alguna parte del cuerpo, muchas celebridades han pasado por este tipo de situaciones en alfombras rojas, sin olvidar a Janet Jackson en el Super Bowl, y esta ocasión le tocó a Camila, aunque claro, al ser una celeb este incidente se ha convertido en viral. ¡Te dejamos el momento!

Not Camila Cabello flashing nip at 7.20 in the evening. 👀 pic.twitter.com/dwYSdwvwyv

— Rich J (@richyj1504) March 7, 2022