‘Pacha Bazar’, un lugar para encontrar artículos eco-friendly y apoyar a las tortugas marinas

¡Compras con causa y responsabilidad! Si buscas una propuesta diferente que te ayude con tu compromiso para cuidar el medio ambiente, entonces definitivamente debes de visitar ‘Pacha Bazar’, un espacio en donde encontrarás artículos de cuidado personal, accesorios de moda, elementos decorativos, propuestas gastronómicas, talleres, música y pláticas, todo con algo en común, la preocupación por el cuidado del medio ambiente.

Además, no sólo podrás consumir de manera más responsable, sino que con tus compras también puedes apoyar al Campamento Tortuguero de Bahía de Chacahua, un lugar dedicado a la conservación de las tortugas marinas.

“Esta edición será más grande, es un espacio de encuentro de proyectos sustentables, tiene huertos, terrazas, animalitos, espacio para niños, es un lugar muy padre. Tendremos música en vivo y bebidas. Además, adoptamos como causa la conservación de las tortugas marinas. Yo ahorita estoy trabajando con un campamento tortuguero en Oaxaca, en Bahía de Chacahua, así que también estamos haciendo campaña de concientización de las tortugas marinas.” nos explicó Ximena Servín, creadora de Pacha Bazar.

Vuelve a conectar contigo mismo y con la naturaleza a través de las propuestas que encontrarás en esta séptima edición de ‘Pacha Bazar’, la cual se realizará del 26 al 27 de marzo de 11:00am a 8:00pm en Ectágono (Av. Prolongación 5 de mayo 521, Colonia las Águilas CDMX), un espacio al aire libre de una hectárea en donde podrás sentirte cómodo y seguro por el tema de mantener la sana distancia.

Talleres en ‘Pacha Bazar’

Sumado a las propuestas que encontrarás en este lugar, también tienes la posibilidad de llevarte un aprendizaje a casa.

“Siempre me ha gustado ir a bazares y cuando iba lo que más me gustaba era cuando encontraba una propuesta que te contara todo el proceso de cómo hacer las cosas, que fuera artesanal, sustentable, etc. En general siempre me ha importado la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, así que quise crear esta experiencia en donde la gente encontrara estos proyectos y además se pudieran llevar alguna enseñanza, por eso también tenemos talleres y pláticas, para que no sólo puedas ir a comprar sino también aprender algo nuevo.”

¿Te imaginas aprender a hacer un spa en casa con elementos botánicos?,¿o qué tal participar en una ceremonia de yoga flow? Estos son algunas de los 7 talleres que también encontrarás en ‘Pacha Bazar’.

“Tenemos una ceremonia de agua. Como esta edición es enfocada en la preservación de las tortugas, la idea es conectar con el elemento del agua y con la energía de las tortugas. Será una ceremonia muy linda.”

La entrada es gratuita, por lo que definitivamente te recomendamos no perder esta oportunidad y darte una vuelta. Si te interesa tomar alguno de los talleres o pláticas, puedes adquirir tus boletos a través de la cuenta de Instagram del bazar o mandando un mail a [email protected] No olvides que parte de las ganancias se destina a la preservación y cuidados de las tortugas marinas en Oaxaca.