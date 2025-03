PICKUP COFFEE MÉXICO: nuevos Favoritos UP, el café que te hará volver

Con más de 25 sucursales, Pickup Coffee se ha consolidado como un referente del buen café en la Ciudad de México. Su concepto grab and go permite disfrutar de una bebida premium de manera rápida, accesible y sin complicaciones. Ahora, con el lanzamiento de sus nuevos Favoritos UP, la marca busca elevar la experiencia con sabores irresistibles que prometen cautivar a sus clientes.

Nuevos sabores que conquistan

Esta temporada, Pickup Coffee introduce una selección especial de bebidas que han generado gran expectativa. Desde combinaciones indulgentes hasta opciones reconfortantes, cada propuesta ha sido diseñada para ofrecer una experiencia sensorial inigualable. El Nutella Latte fusiona el sabor del chocolate avellana con una textura cremosa. El French Vanilla Latte destaca por su dulzura equilibrada y su aroma envolvente. Para quienes buscan un balance entre intensidad y nostalgia, el Mazapán Espresso ofrece la combinación perfecta entre espresso y el inconfundible sabor del mazapán. Finalmente, el Caramel Macchiato se presenta como una opción clásica con notas de caramelo que resaltan la riqueza del café.

Opciones para todos los gustos

Cada una de estas bebidas ha sido pensada para satisfacer distintos paladares. Para quienes prefieren un perfil dulce y acogedor, el French Vanilla Latte y el Mazapán Espresso son opciones ideales. Aquellos que buscan una combinación equilibrada entre intensidad y suavidad encontrarán en el Nutella Latte y el Caramel Macchiato una elección perfecta.

Un café para cada momento

Los Favoritos UP han sido diseñados para acompañar cualquier momento del día. Ya sea como un impulso de energía en la mañana o como un antojo dulce por la tarde, cada opción ofrece una experiencia distinta pero igualmente deliciosa.

Variedad y calidad en cada sorbo

Además de estos nuevos lanzamientos, la marca mantiene su oferta de bebidas ya consolidadas, como el cremoso Cajelatte, el refrescante Horchata, el exótico Taro, el inconfundible Spanish Latte y el clásico Macchiato. Con una selección diversa, Pickup Coffee sigue innovando y ampliando su propuesta para complacer a todo tipo de consumidores.

Disponibles en todas sus sucursales

Pickup Coffee reafirma su compromiso con la calidad y la accesibilidad, ofreciendo bebidas premium a precios competitivos. Con un servicio eficiente y una oferta en constante evolución, la marca sigue consolidándose como una de las favoritas entre los amantes del café en la Ciudad de México.