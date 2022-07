Picos Pardos, el HOTSPOT del momento en Madrid

Picos Pardos Sky Lounge, el rooftop más sugerente de la Milla de Oro madrileña, es el lugar donde debes estar cuando visites Madrid.

Junto con la llegada de la primavera también arribó a la escena madrileña un espacio que ya todo mundo esperaba, se trata de Picos Pardos Sky Lounge, en el BLESS Hotel Madrid, un hotel que se ha convertido en poco tiempo en el nuevo punto de encuentro social en Madrid gracias a su ubicación inmejorable en pleno centro de la Milla de Oro y a su estilo hedonista, moderno y divertido.

El rooftop más encantador del exclusivo barrio de Salamanca ofrece un espacio perfecto para evadirse del mundanal bullicio y gozar de las mejores vistas del skyline madrileño. Una parada obligada para los viajeros más cosmopolitas que no quieran perderse el nuevo place to be de la capital.

Picos Pardos Sky Lounge reabrió su espacio a principios de abril para ofrecer dos zonas diferenciadas: por un lado, la zona lounge con mesas bajas y un menú de tapeo ligero y cócteles, mientras que la otra zona, abierta el pasado 13 de mayo, consiste en una piscina turquesa y camas balinesas donde puedes relajarte mientras disfrutas un buen bronceado.

Ambos espacios presentan una decoración con toques asiáticos en tonos verde y terracota para el disfrute del espacio abierto y las mejores vistas panorámicas de Madrid en un ambiente íntimo y cosmopolita para gozar, solo o acompañado, del clima soleado por la mañana o el refrescante ambiente del sky lounge más representativo de Madrid por la noche.

La oferta gastronómica diseñada para Picos Pardos Sky Lounge incluye una carta culinaria fresca y de vanguardia que combina propuestas raw y orgánicas, con especialidades asiáticas. Destacan las ostras, los ceviches, carpaccios o tartares, y las croquetas, el platillo de la casa.

Destacan también platos elaborados bajo la técnica Robatiyaki (robata), también llamada “parrilla japonesa”, una técnica milenaria pero muy de moda en occidente que se traduce literalmente como “cocinar en la chimenea” al estilo de lo que ocurre con una barbacoa.

La mixología ofrece una nueva carta de cócteles de autor elaborados por expertos mixólogos. Se recomienda el champagne Runiart, el Cucumber Martini (ginebra, licor de flor de sauco zumo de lima, sirope y pepino) o el Fake Milkshake (Vodka, Baileys, fresas y sirope de chocolate blanco).

La excepcional propuesta de eventos que BLESS Hotel Madrid ha preparado para sus huéspedes con motivo de la apertura de Picos Pardos Sky Lounge incluye una serie de experiencias únicas como conciertos, sesiones de DJs, exposiciones de arte y cine al aire libre.

La experiencia wellness, que incluye talleres de yoga, barre y opciones de snacks healthy, también está considerada como parte de los eventos de apertura del Picos Pardos Sky Lounge.

Todas las opciones conviven bajo un mismo techo y tienen el mismo sello: las experiencias personalizadas con garantía BLESS Collection Hotels.

Arte, moda, música, gastronomía, coctelería, wellness, así como su exquisito interiorismo y su estilo único de hospitalidad, han convertido a BLESS Hotel Madrid en el place to be para el disfrute y el networking en el Madrid más exclusivo hoy día.