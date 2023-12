Por falta de información, Rachel McAdams no participó en el reencuentro de “Mean Girls”

La película Mean Girls es todo un clásico del cine y estamos seguros de que la has visto más de una vez. Recientemente hubo un reencuentro que nos enloqueció: con motivo de un comercial para la cadena de supermercados Walmart, Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert volvieron a interpretar sus icónicos personajes.

La gran ausente fue Rachel McAdams, quien en la cinta de 2004 dio vida a la malvada Regina George. Su ausencia desató muchas preguntas. Aquí te contamos el verdadero motivo por el que no participó en el comercial.

“Supongo que no estaba tan entusiasmada con hacer un comercial si soy totalmente honesta. Nunca he hecho comerciales y simplemente no sentía que debía hacerlo”, afirmó la actriz de 45 años a Page Six.

Aseguró que hacer una película es una idea increíble, pero no un comercial. “Además, no sabía que todas participarían”, enfatizó.

La actriz aclaró que no está negada a volver a interpretar a la icónica Regina George y ha reencontrarse con sus compañeras de reparto.

“Por supuesto, siempre me encantaría ser parte de una reunión de Mean Girls y pasar el rato con mis plásticas, pero sí, lo descubrí muy tarde”, compartió.

Conoce más de la actriz

Rachel McAdams, quien nació en London, Ontario, el 17 de noviembre de 1978, en 2002 hizo su debut cinematográfico en Hollywood en la comedia The Hot Chick, pero su gran personaje llegó en 2004 con Mean Girls para después coronarse en The Notebook.

Después llegaron más proyectos como State of Play, The Time Traveler’s Wife, Sherlock Holmes, Morning Glory, y otro clásico, Midnight in Paris. También actuó en Sherlock Holmes: Juego de sombras, The Vow y About Time (2013).

En 2015 interpretó a la periodista Sacha Pfeiffer en la cinta Spotlight, por la que fue nominada al Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Y así, nuestra plástica favorita ha seguido construyendo su carrera.