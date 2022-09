¿Qué le regaló Ashton Kutcher a Mila Kunis en su aniversario?

Mila Kunis y Ashton Kutcher son una de las parejas más sólidas de Hollywood. Tras años de matrimonio, la feliz pareja compartió hace unos días en una entrevista un divertido momento por el que pasaron en su aniversario número 7.

Y es que aunque llevan muchos años de matrimonio, Mila y Ashton no dejan que se apague esa velita de amor; muy enamorados comentaron que año con año cada uno le regala al otro un pequeño detalle para no dejar pasar ese día tan especial.

“Fue nuestro aniversario y Ashton me tenía una sorpresa; al llegar a nuestra casa, la sorpresa fue para mí. Ashton sabe perfecto que no me gusta la pizza y su regalo fue un horno para hacer pizzas, creo que el regalo fue para él”, comentó la actriz haciendo burla a su esposo.

“Ese regalo fue para ti, así que sigo esperando el mío, ¿qué me regalarás?”, finalizó riendo y abrazando a su esposo.

“El regalo es divertido y también útil, aunque no te guste la pizza, jajaja”, comentó Ashton.

Kutcher y Kunis se conocieron gracias a su participación en la exitosa serie “Aquellos maravillosos 70”. A medida que fueron conociéndose se convirtieron en muy buenos amigos y mantuvieron el contacto después de terminar de trabajar en la serie, hasta que finalmente la chispa surgió. Comenzaron su relación en 2012 y se casaron en 2015.