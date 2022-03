¿Qué pasará con el polémico Oscar de Will Smith?

La noche de los Oscar 2022 estuvo llena de momentos emocionantes y memorables, sin embargo, desafortunadamente Will Smith decidió protagonizar una de las escenas más incómodas de la ceremonia al agredir físicamente al actor Chris Rock.

El actor, Chris Rock realizó una broma a Jada Smith, en la que hizo referencia a que la actriz lucia como G.I Jane, comentario que no fue del gusto de la esposa de Will, y causó que Will Simth se levantara a bofetearlo. Un lamentable momento que opacó el recibimiento del premio como mejor actor a Will Smith.

A pesar de que Will Smith trató de disculpar, entre lágrimas, resaltando que ha sido asignado como protector de su gente, al momento de recibir el Oscar, no mencionó una disculpa clara hacia el Chris Rock y su reconocimiento como mejor actor ha generado controversia por su injustificable acto de violencia durante la ceremonia, pues la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tiene estrictas pautas en su código de conducta.

Después del incidente, una fuente de alto nivel en Hollywood, comentó a ‘The post’ como si fuese una posibilidad, el retirarle el Oscar a Will: “Básicamente es un asalto. Todos estaban tan conmocionados en la habitación, era tan incómodo. Creo que Will no querría devolver su Oscar, pero quién sabe qué pasará ahora”.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022