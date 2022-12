¿Quién es la guapa novia de José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez se encuentra de lo más enamorado. Después de una corta relación con Bárbara Escalante, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se encuentra disfrutando del amor de una joven influencer.

Ambos no ocultan su amor y comparten en sus cuentas de Instagram los momentos más románticos, como en esta ocasión, donde se ve a la guapa modelo posar en la foto familiar de los Derbez.

Alessandra Rosaldo compartió una linda fotografía junto a Eugenio, su hija Aitana, José Eduardo y su novia Paola, quien con esta imagen se confirma lo sólida que es la relación en este momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo)

Pero ¿quién es Paola y cómo conoció al actor mexicano?

Paola Dalay es modelo e influencer; comenzó a salir con José Eduardo después de intercambiar algunos mensajes por Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 👑•P A O L A D A L A Y•👑 (@paodalay_2203)

“Su fan no era, pero sí lo ubicaba; todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar. Me sentí súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo, y menos ser su novia”, dijo en una entrevista.

Mientras que José Eduardo ha contado que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, que está muy feliz y que pasa momentos muy divertidos con su novia, además de que su familia la ha aceptado muy bien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 👑•P A O L A D A L A Y•👑 (@paodalay_2203)

“Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita, me hace reír mucho, yo creo que eso en cualquier relación es importante, que te hagan reír. Bien, estoy bien, contento, enamorado y feliz”.