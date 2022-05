Ra Colmenero combina el canto con la actuación este 2022

Ra Colmenero, originario de la Ciudad de México, se dio a conocer en el mundo artístico en 2007 con el grupo Matute, realizando giras por todo México con el show “La guerra de los ochenta”; sin embargo, después de cinco años decidió ponerle pausa a su trayectoria y estudiar la carrera de Dirección de Empresas de Entretenimiento.

Su experiencia lo llevó a participar en exitosas series como “El señor de los cielos” y “Enemigos íntimos 2”, al igual que en obras teatrales donde destacan «El Club» y «Amor Eterno». También ha trabajado como conductor en los programas “Vibra tu día”, “Hoy” y «Telehit News”.

Este 2022 Ra Colmenero vuelve a la pantalla chica personificando a Alejandro, en Mones, una nueva producción de multimedia Televisa Digital para niños de 5 a 8 años de edad. Se estrenará a finales de julio, en la cual muestra una nueva faceta histriónica muy alejada de los personajes con los que ya tenía acostumbrado a sus seguidores.

Alejandro es una celebridad dentro del mundo de los Mones, mostrará múltiples talentos en el área del canto, disciplinas deportivas, la danza, entre otras, cuyo objetivo principal es fomentar el bienestar físico y emocional. “Este personaje me permitirá enseñarle al público infantil lo que me hubiera gustado aprender, romper estereotipos como el de que los hombres no lloran o el de que un hombre no puede bailar porque puede ser mal visto”, aseguró Ra.

Destacó la importancia de este tipo de programas educativos en una era totalmente digital. Sin embargo, cautivar a los niños no es el único objetivo de Ra Colmenero para este año, en el segundo semestre debutará como cantante oficial con el lanzamiento de su primer EP que consta de tres temas con fusiones de ritmos urbanos, melodías árabes y baladas. Uno de ellos estará bajo la producción de Pepe Parra y Adrián Spadoni.

“Siempre me ha gustado cantar, pero por falta de tiempo era una faceta que no había podido desarrollar, este año surgió la oportunidad de producir estos tres temas, que me permiten no solo mostrar mis capacidades vocales, sino también el baile, espero que sea del gusto de todos los latinos”, expresó.

Es importante destacar que este EP estará disponible en plataformas digitales a mediados del segundo semestre del año, y se espera contar con algunas presentaciones a lo largo de la República Mexicana con el objetivo de que su música se escuche donde sea y el público pueda disfrutarla en cualquier momento.

