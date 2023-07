Reabre el rooftop de moda en la Milla de Oro: Picos Pardos Sky Lounge by Martini

BLESS Hotel Madrid inaugura su renovada terraza con nueva carta de gastronomía y coctelería

Picos Pardos Sky Lounge by Martini, la fabulosa terraza de BLESS Hotel Madrid en Velázquez 62, es el lugar de referencia para huéspedes y locales desde donde puedes contemplar las espectaculares vistas a la ciudad, disfrutar de un refrescante baño en la piscina esmeralda o tomar un delicioso cóctel de autor sobre las camas balinesas. Un espacio recién rediseñado por el estudio Lázaro Rosa-Violán, donde puedes evadirte del bullicio de la ciudad y disfrutar de una cocina fresca y vanguardista con toques orgánicos del chef Víctor Cuevas, de inspiración nikkei y recetas raw como ceviches, carpaccios y tartares, entre otros, en un ambiente íntimo y cosmopolita. Pura experiencia, puro lujo hedonista.

Para continuar siendo el place to be de Madrid, durante todo el verano Picos Pardos Sky Lounge by Martini propone diferentes planes, como Blessed Hour, de lunes a jueves de 16:00 a 19:00, para disfrutar de un 2×1 en cócteles de autor; Skyline by Martini, de jueves a sábado de 19:00 a 23:00, para vivir una experiencia llena de magia, animación y sorpresas con los mejores cócteles, shishas y gastronomía, y las Cenas hedonistas, veladas únicas donde te impresionarás con un menú creado en exclusiva para la ocasión en una cómoda cama balinesa.

Oda a los productos de temporada

Picos Pardos Sky Lounge by Martini propone una oferta gastronómica de primer nivel. El chef Víctor Cuevas propone una cocina con producto de temporada, muy liviana y ensalzando los matices de cada producto, utilizando técnicas y elaboraciones tanto españolas como de otras culturas, haciendo una combinación muy atractiva para el comensal.

Como novedad, respecto a la de años anteriores y al exclusivo Pinzelada Lounge situado en el lobby de BLESS Hotel Madrid, la carta de Picos Pardos Sky Lounge by Martini se diferencia con una novedosa propuesta y puesta en escena. Un menú pensado para disfrutar de una forma distendida, compartir y acompañar con una interesante propuesta de coctelería.

Algunos de los platos más característicos de Picos Pardos Sky Lounge by Martini son el Tiradito de corvina con cebolla morada, rocoto, aguacate, jengibre y crujiente de kale; el Tartar tibio de calamar a la carbonara, yema de huevo campero curada y papada ibérica, o los Tacos crujientes de atún rojo, mayonesa de chipotle y aguacate.

Rediseño por Lázaro Rosa-Violán

Para la nueva temporada de Picos Pardos Sky Lounge by Martini, el prestigioso estudio de decoración e interiorismo Lázaro Rosa-Violán, responsable de la decoración de BLESS Hotel Madrid, ha rediseñado los espacios de la terraza inspirándose en el ladrillo de la fachada y en su arquitectura señorial característica del barrio de Salamanca.

Para reservar en Picos Pardos Sky Lounge by Martini:

Teléfono: +34 91 575 28 00

Mail picos: [email protected]

###

