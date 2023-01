La reacción de los famosos por la nueva canción de Shakira

Con más de 50 millones de reproducciones en 24 horas y alcanzando el #1 en al menos 30 países, ‘Vol. 53’, de Shakira y Bizarrap, sigue siendo tendencia. Y es que además de que no podemos sacarnos el ritmo de la cabeza y agradecemos que sea viernes para salir a bailarla, los famosos no han parado de dar su opinión sobre este polémico tema.

La joven artista no dudó en usar sus redes sociales para hablar al respecto. Mediante un par de tweets mostró su apoyo a la colombiana.

Varias veces se ha rumorado que no existe una buena relación entre la esposa de Messi y la cantante. Sin embargo, el comentario que Antonela dejó en el perfil de Shakira nos hace pensar lo contrario.

Compartiendo parte de la controversial letra, acompañada de un «BURNED! Amo.», Paty Cantú celebra el éxito de ‘Vol. 53’.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena.

BURNED!

Amo. @bizarrap x @shakira https://t.co/pPwgbWwcnu

— P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) January 12, 2023