Avène, una rutina para cada tipo de piel

Debido a la situación por la que estamos pasando debemos permanecer en casa por nuestra salud y la de los demás. Sin embargo, procuremos mantener la normalidad de nuestra rutina. Seguramente estás tratando de alimentarte sanamente y hacer ejercicio, en la medida de lo posible, pero ¿le estás dando la importancia que merece a tu piel? Aunque no estemos expuestas directamente al sol y la contaminación, nuestra piel igual necesita de cuidados.

El brillo de la computadora, el polvo y la resequedad en el ambiente tienen efectos sobre tu piel. Por eso, ahora que estás en casa, tómate tu tiempo para ajustar tu rutina de skin care con Avène. Lo mejor de todo, es que está disponible en Farmacias San Pablo, quienes estarán encantados de enviar tu pedido hasta la puerta de tu casa.

DermAbsolu está diseñada para pieles más maduras, de 50+ años, pues ayuda a combatir la falta de densidad, la flacidez, sin sensación de tirantez, además tiene protector solar. ¡Súper necesario si pasas horas frente a una pantalla! Complementa con la crema de ojos para darle un efecto calmante.

Tal vez no estemos yendo a la oficina o a la escuela pero, definitivamente, no dejamos de sufrir las consecuencias del estrés y nuestra piel acaba pagando la factura. PhysioLift, recomendada para mujeres entre 35 a 50 años, tiene una fórmula rica en colágeno y ácido hialurónico, enriquecida con micronácares para revitalizar nuestro rostro, difuminando las arrugas y dando un efecto anti-fatiga. ¡Un must para nuestra rutina diaria!

Para las que vivimos en ciudad, no nos salvamos de la contaminación pues, aunque no salgamos, abrimos las ventanas para ventilar nuestra casa y es ahí cuando pueden entrar algunas partículas contaminantes que se quedan en nuestra piel. A-Oxitive, ideal para jóvenes de 25 a 35 años, es un potente sérum antioxidante que protege nuestra piel de la polución en el ambiente, revitalizándola y nutriéndola para darle una apariencia más joven.

