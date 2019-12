Bar hopping! Estos son los 3 hot spots en la CDMX para sacar tu lado más divertido

Ya empezó el fin de semana y tienes dos cosas por hacer: Quedarte en tu casa a ver la televisión con tu perro a un lado, o ponerte de acuerdo con tus amigos para verse en algún lugar y disfrutar de las maravillas que tiene la vida nocturna.

Si vives en la CDMX, entonces definitivamente tienes una gran lista de opciones para disfrutar de una gran noche que probablemente nunca olvidarás. Es por eso que nosotros nos tomamos la tarea de recrear el tan ya famosos #BarHopping y visitamos tres increíbles lugares que estamos seguros te encantarán.

Llama a tus amigos, báñate, arréglate y vive una experiencia única. Te presentamos aquí estos 3 #HotSpots:

Scotch Bar

¡Atención amantes del whisky! Este lugar nos encanta, pues además de tener un ambiente súper cosmopolita, aquí podrás disfrutar de los mejores drinks de este elixir con unos cócteles súper originales que seguramente querrás publicar en Instagram.

La dirección es: Julio Verne 110, Col. Polanco en un horario de miércoles a sábado de 20:00-2:00.

Love Club Polanco

Ahora que si tienes ganas de subirle un poco más a la fiesta, definitivamente ésta es nuestra recomendación. El lugar perfecto para bailar con muy buena música, beber unos deliciosos cócteles con tus amigos y pasar una de las noches más épicas que hayan vivido. Sus instalaciones de lujo te harán pasar de lo mejor. Te sugerimos que acompañes este increíble momento con un shot mezclado con frutos cítricos.

La dirección es: Campos Elíseos 290 Col. Polanco, el horario es de miércoles a sábado 23:00-4:00.

Ape Club Palmas

Si quieres que tu noche se vuelva algo más fancy pero con muchas diversión, te recomendamos este spot. Su exclusividad y lujo se pueden apreciar en cualquier lado que voltees, pues sus múltiples presentaciones con DJ’s famosos te harán vivir una de las noches más mágicas de tu vida. Te recomendamos pedir un cóctel tradicional de whisky para vivir una noche como en Las Vegas.

La dirección es: Paseo de las Palmas 555 Col. Lomas de Chapultepec, el horario es de jueves a sábado de 22:00 a 3:00.

Así que con estas grandes opciones, no tienes pretexto para no salir en este fin de semana y disfruta de los mejores drinks que estos lugares tienen para ofrecernos. En esa divertida y perfecta noche, no puede faltar un Chivas Regal XV a tu lado para pasar momentos inolvidables.