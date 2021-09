Come los mejores chiles en nogada en estos lugares

El día en que nos sentimos más patriotas ya llegó; este año se festeja el aniversario 211 del inicio del movimiento de Independencia en México, y para celebrarlo qué mejor que hacerlo con unos ricos chiles en nogada. Aquí te decimos dónde.

Claro está que éste no es un platillo barato, pero vale cada centavo, representa muy bien la mezcla de cultura que somos hoy en día; si aún no lo has probado, no hay mejores lugares que estos para que lo hagas.

En caso de que ya seas un experto de los chiles en nogada, no te preocupes, aquí también te desafiamos a que pruebes cosas nuevas como el helado que hacen de este platillo típico en una de nuestras recomendaciones, así que sigue leyendo.

Angelopolitano

No podíamos abrir la lista de los mejores chiles en nogada que con este restaurante, referente obligado de la gastronomía poblana y mexicana contemporáneas.

Para ellos, crear el mejor chile en nogada no es un juego; desarrollaron diferentes recetas para los más exigentes paladares, cada uno con un sabor exquisito.

Establecido en 2013, retoma las recetas familiares de cinco generaciones, dando un estilo más contemporáneo en una casa antigua de la colonia Roma.

Es visitado por miles de comensales que llegan para disfrutar del festival que cada año se realiza en la Temporada de Chiles en Nogada.

En definitiva es un must para todos los expertos catadores de este tradicional platillo mexicano, incluso si eres vegano disponen de una versión para ti. ¡No cualquiera!

La Poblanita de Tacubaya

Desde sus inicios en 1947, La Poblanita de Tacubaya se ha dedicado a preservar las recetas mexicanas y a hacer vivir a sus comensales una gran experiencia de sabor, y los chiles en nogada no son la excepción.

De hecho, ellos participaron en el reconocimiento que la UNESCO otorgó a la comida mexicana como Patrimonio Intangible de la Humanidad, y adivina con qué platillo: con sus famosos chiles en nogada.

Es por eso que no te puedes perder la oportunidad de probar este delicioso platillo en su restaurante.

Glacé

Si te quedaste con hambre, ¿qué tal te caería un postrecito? En la heladería Glacé crearon un delicioso helado de chile en nogada. ¡Así como lo lees!

Este popular postre ya lleva 6 años en existencia durante la temporada de chiles en nogada, así que claramente no podía faltar dentro de nuestras recomendaciones.

Los afortunados en haberlo probado lo califican como una muy deliciosa experiencia, pues está cremosito y tiene un sabor a nuez, jerez y un toque de chile poblano. ¿Te atreves a probarlo?