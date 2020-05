Conoce a Filipa Romero, quien nos cuenta su historia a través de «Rostros de México»

No me importa tu vida pasada, no me importa tu vida presente… cantando, Filipa Romero, de la Ciudad de México, inicia contando su relato. Aunque ella asegura que su vida no ha sido tan fácil como hubiera querido, se esforzó por superar cada obstáculo y salir adelante.

«Tengo una familia maravillosa, cinco hijos, y un esposo a los que amo. Me supe independizar, a pesar del abandono de mi madre», nos cuenta Filipa quien, por años, trabajó como empleada doméstica. Sin embargo; siempre supo que, para salir adelante, tendría que darle vuelta a la página.

La historia de Filipa es especial, porque nos enseña que aún en los momentos más difíciles, no deja de luchar porque sabe que la vida traerá cosas mejores, siempre.