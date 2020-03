En una entrega más de Contando Kilómetros, Alan Estrada se da a la tarea de buscar a los fans más apasionados de Chevrolet Corvette, como Carlos, quien destaca por su vasto conocimiento en el campo de los autos y especialmente del Corvette.

Acelerando casi a tope, Alan hace rugir el Corvette Grand Sport para llegar a la casa de Carlos, quien ya lo espera para disfrutar una amena conversación sobre este vehículo performance. Antes de subir, el fanático de los automotores le echa un vistazo al bólido para admirar su diseño.

“No hay forma de estar triste o enojado al volante de un Corvette. Es fantástico, me encanta que su diseño siempre ha sido innovador, pero se mantiene fiel a las bases. Y además ¡ese sonido! El sonido del V8 es tradición y no se compara con nada, no tiene un paralelo en otros motores en el mundo. Esta sensación sólo un Corvette te la puede dar”, comenta Carlos emocionado.

Mientras se dirigen a un restaurante donde continuarán la plática, Alan explica: “El Corvette ha ido evolucionando los modelos, pero su ADN siempre estuvo y estará en que la experiencia de manejarlo hace que te despierte toda la adrenalina”.

Emocionado de experimentar esas sensaciones, Carlos detalla que el Corvette ha sido muy importante en la historia automotriz, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Además añade: “Mi pasión empezó desde niño, mi mamá trabajaba en una automotriz como secretaria, y mi papá en otra. Según mi mamá, yo aprendí a leer con folletos de coches. Después con un amigo empecé a arreglarlos y eso me acercó al mundo de la mecánica. Pasaba las vacaciones metido en su casa; luego ya arreglaba mis propios autos”.

Para probar a Alan su gran pasión por los vehículos, Carlos le cuenta sobre las revistas donde ha reseñado Corvettes y platica: “Pasé de mecánico restaurador a escribir, fotografiar y tomar video para coches”.

Con la curiosidad a flor de piel, Alan le pregunta a Carlos: “¿Cómo evalúas los autos?”. “Cualquier vehículo tienes que analizarlo por lo que es, no por lo que quieres que sea. Siempre he tenido muy en cuenta el ser justo con lo que estás manejando. Primero tienes que entender de qué se trata un vehículo, qué ideas hay detrás de ese coche y entonces puedes evaluar si llegó a ser o no. Tienes que buscar el origen de los coches”, afirma Carlos.

Hablando específicamente del Corvette, Carlos explica que “en pista conoces mejor al coche, lo escuchas, el auto te habla y tú lo escuchas. Un vehículo como Corvette se comunica contigo, te habla a través del volante”.

Antes de tomarse la selfie del recuerdo, Alan cuestiona a Carlos, como fanático de los autos y en especial del Corvette, cuál es su favorito, a lo que el apasionado en autos reconoce que sería el Chevrolet Corvette Stingray 2020, que acaba de ser nombrado Auto del Año de Norteamérica 2020 por sus espectaculares atributos como desempeño y por ser el primero en contar con motor central.