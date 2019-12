El lugar que no te puedes perder si quieres conocer a Santa

La época más esperada para los niños ha llegado, todo el año se prepararon para esta temporada tan especial, se portaron bien, hicieron su tarea y recogieron su cuarto, para que cuando llegará el momento de escribir la carta a Santa Claus, pudieran presumirle todo lo que hicieron en el año y así poder pedirle esos regalos que tanto desearon.

Y es que como olvidar esos días en los que tachabas el calendario para contar los días, hasta que por fin el único día que no estaba tachado era el 25 de diciembre. Despertabas corriendo e ibas a buscar tus regalos y cuando terminabas de abrirlos decías, ¡gracias Santa!

Como todo buen niño, es imposible no hacerte algunas preguntas importantes como, ¿dónde estaciona Santa su trineo con los renos? ¿Recibirá mi carta?, si no me duermo, ¿podré ver a Santa?

Nos enteramos que mientras Santa estaba comprando los regalos para todos los niños en Liverpool, se sentó en un sillón para descansar y le gustó tanto que decidió quedarse algunos días en la tienda y así aprovechar para platicar con todos los pequeños, para que ellos puedan resolver todas sus dudas y asegurarse de que Santa Claus sepa que es lo que quieren de Navidad. Además nos sorprenderá cantando y bailando originales canciones.

Así es que ya los sabes, tu familia y tú no se pueden perder de esta increíble experiencia a lado de Santa Claus y sus ayudantes para disfrutar del espectáculo y tomarse las tradicionales fotos familiares. Lo mejor es que lo podrán encontrar en todas las tiendas Liverpool del área metropolitana, incluyendo Metepec y Toluca, de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 hrs, los sábados y domingos de 11:00 a 14:00 hrs y de 16:00 a 21:00 hrs.

Definitivamente es la temporada más esperada por los niños y más aún si tienen la ilusión de conocer a Santa Claus. Así que ya sabes, prepárate para vivir una divertida y diferente experiencia, pues en Liverpool, la Navidad es Parte de mi Vida.