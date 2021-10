Este es el romántico hotel iglú que debes conocer con tu pareja

Este hotel iglú se encuentra en una pequeña localidad de Finlandia, y aunque existen muchos de este tipo, en realidad lo que hace único al resort ártico Kakslauttanen son sus singulares iglúes de cristal que permiten ver el gran espectáculo de las auroras.

Dentro de su página te invitan a visitarlo durante el Kaamos, el periodo místico entre diciembre y enero, cuando el Sol no se eleva en absoluto.

El Kaamos es la época para admirar el espectáculo de las luces árticas, durante las cuales el cielo es azul cuando se mira al Norte, y rojo hacia el sur. Todos los días, alrededor de las 2 de la tarde, tiene lugar el llamado «momento azul», cuando todo, incluidos el cielo y la nieve, se torna azulado por alrededor de 15 minutos.

Este es un plan completamente romántico y ellos lo saben, por eso tienen paquetes especiales para eventos como bodas y lunas de miel. ¿Te imaginas casarte en este hotel iglú? ¡Súper original!

Las amenidades del hotel iglú

Aunque pudiera parecer que este hotel iglú es sencillo, en realidad es todo lo contrario, pues todas las habitaciones cuentan con amenidades exclusivas de este complejo, como los saunas.

Incluso puedes disfrutar de un masaje con tu pareja en tu iglú, en el cual la experiencia será como sacada de un libro de cuentos o simplemente como si fuera de otro planeta.

Todo nace de la filosofía de no morirte de frío mientras ves este fenómeno natural, pues en el pasado y en otros complejos aledaños los turistas que no están acostumbrados al frío invierno de Finlandia terminan por enfermarse.

Además cuenta con dos restaurantes dentro de sus instalaciones, uno con comida tradicional finlandesa, y el otro con una oferta más internacional.

Pero esto no acaba ahí, en el resort ártico Kakslauttanen no quieren que te pierdas bajo ningún motivo la experiencia, por lo que cuentan con un autobús panorámico con techo de cristal que te puede llevar y traer al aeropuerto más cercano. ¡De locura!

Simplemente esta experiencia grita romanticismo, pues es una escapada muy especial que debes hacer con tu pareja. Love is in the air!

Aunque si eres de experiencias más cálidas y también te llama la atención dormir dentro de una burbuja, te recomendamos conocer el hotel burbuja que está en Nuevo León.