Guía para tener tu hogar limpio y saludable

Ya sea que tengas que salir a trabajar o a comprar el súper, es común que regreses con partículas contaminantes que pueden ensuciar tu hogar y poner en riesgo la salud de tu familia, principalmente si vives con niños pequeños o mascotas, puestos que suelen arrastrarse en el piso y repegarse a tu ropa, en donde también puedes traer bichos.

Para evitarlo, aquí te dejamos algunos tips y hábitos sencillos que te ayudarán a mantener tu hogar limpio y saludable.

Limpieza diaria

No esperes a que sea fin de semana para recoger o limpiar ciertos espacios, sobre todo los de mayor uso. Haz una limpieza rápida todos los días: barrer, poner en su lugar todo lo que uses, sacudir el polvo… Al dedicarle 10 minutos diarios a la limpieza evitarás que se acumule el desorden y con esto no pasarás todo el fin de semana limpiando.

Rutinas pequeñas

Cosas sencillas como tender tu cama o lavar los platos te ayudarán a mantener la casa siempre limpia.

Desinfecta

Que un sitio se vea limpio no quiere decir que esté libre de bacterias y gérmenes. Sobre todo en estos tiempos de pandemia es importante desinfectarse cada vez que uno regresa de la calle. Aunque el término suene como algo complicado, en realidad puede ser muy sencillo si te acostumbras. Usa un tapete sanitizante en la entrada, rocía tu ropa con desinfectante y limpia los objetos como lentes, bolsas y llaves con toallitas sanitizantes.

Usa la tecnología a tu favor

Es lo mejor que puedes hacer para cuidar tu salud y la de los tuyos. LG Healthy Home Sound es una nueva campaña que LG lanzó recientemente con el sonido característico que hacen algunos de sus electrodomésticos al terminar sus ciclos, haciendo referencia al sonido de un hogar completamente limpio y saludable. LG Healthy Home Sound se divide en dos categorías: electrodomésticos de lavado y cocina.

Pero, ¿cómo estos productos, que siempre hemos usado en el hogar, nos pueden ayudar a cuidar nuestra salud? Bueno, es que no son cualquier electrodoméstico. En la categoría de lavado puedes encontrar la lavadora VIVACE, que cuenta con ciclos que incorporan vapor durante el proceso de lavado y eliminan hasta el 99.9% de los alérgenos, como ácaros de polvo que pueden causar alergias o problemas respiratorios, así lograrás desinfectar las prendas para eliminar las bacterias dañinas y obtener un lavado más higiénico.

Y para mantener nuestra ropa intacta, el sistema de vapor LG Styler™ refresca tus prendas en la comodidad de tu hogar, reduce los virus de manera eficiente, elimina el polvo y las bacterias que pueden acumularse al incorporar ráfagas de vapor durante su ciclo.

La cocina es el lugar que debemos mantener más limpio, ya que ahí se guardan y cocinan nuestros alimentos. Como parte de LG Healthy Home Solutions, la marca ofrece electrodomésticos como LG Quadwash™, el lavavajillas que remueve las manchas fácilmente y desinfecta con vapor dejando tu vajilla impecable y reluciente sin daños. También está LG InstaView Door-in-Door™, un refrigerador de última tecnología que te permite mirar en su interior sin abrir la puerta y que controla la temperatura para mantener tus alimentos frescos por más tiempo.

Sin duda, con esto podrás mantener tu hogar más limpio y saludable, lo que hará que el ambiente sea más cómodo para disfrutar cada momento en él.

El sonido de un hogar limpio y saludable

El sonido único que caracteriza a algunos de los electrodomésticos LG al terminar sus ciclos se ha recreado de distintas y divertidas formas a lo largo de la campaña LG Healthy Home Solutions.

El pasado 27 de enero, la conductora y actriz Mariazel realizó un FB Live con nosotros para platicar sobre la manera en la que trató de recrear este sonido y cómo ha logrado mantener su casa limpia y saludable durante todo este tiempo de confinamiento. ¡Revívelo!