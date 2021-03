Las 4 razones por las que vale la pena ver «Guerra de likes»

En el mundo y en las redes sociales todo se vale, y más si se trata de conseguir más seguidores. La plataforma streaming Amazon Prime estrenó hace un par de días «Guerra de likes», una cinta protagonizada por Ludwika Paleta y Regina Blandón. Aunque ha recibido varias críticas por la diferencia de edades entre ambas actrices y al quererlas igualar en el filme, tenemos que aclarar que eso no fue un conflicto para nosotros, pues tanto Ludwika como Regina demostraron por qué son las actrices favoritas de México en este género de comedia.

¿De qué va? Es la historia de dos amigas con diferentes conceptos acerca de la vida, pero sus personalidades hacen match y eso es lo que realmente las une a pesar de tener vidas totalmente opuestas.

Por un lado, Raquel Gómez es una mujer treintona en la lucha por obtener un lugar respetable en la agencia en la cual trabaja y donde es totalmente invisible; mientras tanto, Cecy Díaz, papel interpretado por Ludwika Paleta, es una mujer con un estilo de vida soñado lleno de glamour y con la familia perfecta, aunque no cuenta con amigos de verdad. ¿Ya sabes más o menos por dónde va? En los tiempos de preparatoria, Cecy le rompe el corazón a Raquel y desde entonces no se volvieron a hablar hasta que Raquel le da un like a Cecy. Es ahí donde empieza la acción para este par de mujeres contemporáneas.

¡Aunque ha recibido varias críticas, nosotros te queremos decir por qué vale la pena que no te pierdas este filme!

Mensaje positivo en tiempos digitales

En este punto tenemos mucho de qué hablar, pero no queremos darte spoilers, así que sólo te diremos que el filme está lleno de mensajes positivos y de verdades acerca del mundo de las redes sociales, y cómo lo que vemos hoy en día publicado puede ser más falso que nada.

Ludwika y Regina

Ver a estas dos talentosas actrices juntas e interpretando un papel en el que ambas tienen la misma edad es realmente algo que resaltaría en este filme, pues en verdad en el minuto 2 que las miras juntas ves a dos actrices interpretando un papel y ya. Además, hacen un click maravilloso, sin duda la cámara las ama.

Ligera, classy y causal

La puedes ver cualquier día de la semana y te hará reír y olvidarte de tus problemas por una hora y media. Es una comedia muy ligera y sin mucho drama; puedes preparar tu botana favorita y verla con tu novio, familia y hasta sola.

Un gran stylist

¡Sin duda querrás vestirte como Cecy Díaz! El estilo y la moda no podían faltar en este filme, Tanto Ludwika como Regina llevan increíbles outfits, en los que tú también te puedes inspirar.