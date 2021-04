Las lecciones que nos dejó «El diario de Bridget Jones»

El 4 de abril de 2001 llegó al mundo del cine «El diario de Bridget Jones», una película en la que el personaje principal interpretado por Renée Zellweger se convirtió en un himno a la soltería y el amor. Jones ha sido el icono desde entonces, tanto que el filme tuvo tres entregas y en cada una pudimos llorar, reírnos y enamorarnos junto a Bridget Jones, y ¡acéptalo!, en alguna de estas etapas seguramente te has identificado con este divertido y sarcástico personaje.

El filme británico está basado en la novela de Helen Fielding. La película logró varias nominaciones, entre ellas a los Golden Globes como Mejor Película de Comedia Musical, y Mejor Actriz a los premios Oscar. Sin duda «El diario de Bridget Jones» también se robó el corazón de la Academia.

Y es que no los culpamos, realmente Zellweger realizó un excelente trabajo como actriz, como tener que subir 13 kilos y fumar para lograr darle vida a Jones. Además el filme contó con la participación de maravillosos actores que en los inicios de los dosmiles eran los favoritos de nuestras película de comedia romántica. Hugh Grant como Daniel Cleaver, y el ganador del Oscar como Mejor Actor Colin Firth, conocido como el eterno Mr. Darcy, se robaron nuestros corazones.

Si aún no has visto este filme en sus tres entregas, ¡no te preocupes! No voy a darte spoilers, pero definitivamente sí tendrás que tomarte tu tiempo para ver todas estas películas sobre las aventuras de Bridget Jones.

Estas son las lecciones que nos dejó este entrañable personaje:

All by myself

Estar solos es duro para todos, pero no por eso quiere decir que la vas a pasar mal. Bridget Jones tuvo que aprender a disfrutar al máximo su soltería incluso sabiendo que tal vez pasaría el resto de sus cumpleaños apagando sola las velas de su pastel. Bridget demostró ser más independiente que cualquier mujer sin necesidad de tener un hombre a su lado.

It’s Raining Men

Las ventajas de ser auténtica o auténtico es que entre más eres tú, jamás te faltarán hombres en tu vida. Cuando Bridget decide cambiar de actitud y dejar de lamentarse por su soltería, se transforma en una mujer más atractiva y deseable para los hombres. Así que relájate y canta «It’s Raining Men» todo tu domingo junto a Bridget.

Los hombres malos siempre serán hombres malos

No es novedad que en alguna etapa de nuestra vida sólo nos atraen los famosos «bad boys», y es que tienen un je ne sais quoi que te hace perder la cabeza y terminas enamorándote de estos hombres guapos y sexys, pero que realmente no son buenos para tu salud mental. ¿O me equivoco?

El amor siempre está frente a nosotros, pero no lo queremos ver

Bridget tenía el amor frente a sus ojos, pero tal vez no estaba lista para tomarlo en cuenta, o simplemente no era el momento. Cuántas veces no volteamos a ver a la persona equivocada, cuando siempre estuvo frente a nuestros ojos, así que pon atención a las señales.

Los amigos son un salvavidas

En las buenas y en las malas, los amigos son lo mejor que te puede pasar, siempre te amarán tal cual eres. son el mejor antidepresivo de la vida.