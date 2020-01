Las rutas más sorprendentes para conocer Oaxaca

México es un país tan hermoso que vale la pena vivir la experiencia de viajar por sus largas carreteras. Entre todos los estados de la República existe uno en especial que te hará conocer parte de la cultura mexicana por sus zonas arqueológicas, vivir aventuras extremas, te enseñará los paisajes más sorprendentes que hayas visto y disfrutarás de la amplia gastronomía que este estado guarda.

Sin duda estamos hablando del majestuoso estado de Oaxaca, que si aún no conoces, ¿qué esperas para preparar un viaje de fin de semana a este lugar? Sólo necesitas asegurarte de tener un buen vehículo para tomar la carretera, llevarlo al servicio para evitar accidentes y cargar las herramientas necesarias para cualquier contratiempo como una llanta ponchada.

Ya estás listo para tomar la carretera y vivir una de las mejores experiencias de tu vida. Oaxaca es un estado muy grande y tiene diferentes rutas que puedes tomar para hacer ese mágico viaje. Aquí te decimos qué puedes hacer para disfrutar al máximo este viaje.

Ruta de Monte Albán

Comienza esta ruta yendo a Atzompa para disfrutar de las mejores artesanías hechas de barro. Sigue el camino hacia la zona arqueológica más importante de Oaxaca, Monte Albán. Después continúa tu viaje rumbo a San Antonio Arrazola, donde también encontrarás artesanos de piezas fantásticas como Alebrijes. Continúa para visitar el Ex-Convento de Cuilapan de Guerrero, una estructura arquitectónica del periodo colonial que tiene un estilo gótico; aunque no fue concluido, es un lugar muy visitado por miles de personas. Por último esta ruta nos lleva a una ciudad importante del imperio zapoteca, donde podrás apreciar tumbas en su zona arqueológica, y disfrutar de la deliciosa gastronomía oaxaqueña en los muchos restaurantes típicos que encontrarás aquí.

Camino de Hierve el Agua

Para esta ruta necesitarás empacar un traje de baño, ropa extra, sombrero o gorra y bloqueador. Ahora sí, ya que estás listo toma la carretera que te lleva a San Isidro Roaguía, donde se encuentra Hierve el Agua; una vez que hayas llegado a este lugar podrás disfrutar de las impresionantes cascadas petrificadas de hasta 30 metros de alto, se vale meterse a disfrutar del manantial que tiene una temperatura de 24ºC. El recorrido sigue por las destilerías de mezcal, ahí conocerás el proceso de creación, y probarás de un delicioso espadín con típica comida oaxaqueña. La última parada de esta ruta es Teotitlán del Valle, donde podrás apreciar la artesanía textil de los tapetes que hacen en este lugar, además podrás visitar sitios como “El Picacho” y “La Cuevita del Pedimento” para disfrutar de la hermosa vista del Valle.

Aventura de Puerto Escondido

Una de grandes ventajas que tiene Oaxaca es que también cuenta con hermosos paisajes playeros que debes conocer. Si te gustaría descubrir esta parte de Oaxaca, te recomendamos ir a Puerto Escondido para disfrutar de sus múltiples playas, aunque no te sugerimos nadar en este lugar ya que el oleaje es muy alto, pero si eres un surfista, toma tu tabla y aprovecha estas impresionantes olas. En la noche te recomendamos que vayas al lago de Manialtepec, un lugar donde podrás disfrutar de la bioluminiscencia y nadar en este increíble lugar. La ruta sigue dirigiéndote a Mazunte donde podrás apreciar del rocoso paisaje y nadar en el mar, aprovecha para comer gastronomía típica en las calles de este Pueblo Mágico. El siguiente destino es Zipolite, una playa en la que puedes descansar en los camastros ubicados en la playa o hacer una caminata para disfrutar de las olas sin meterte a nadar.

