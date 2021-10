Llega a Polanco la mejor experiencia de cocina griega: Ilios Greek Estiatorio

Ilios Greek Estiatorio llega a Masaryk con las recetas más elegantes e innovadoras de la cocina tradicional griega con ingredientes de la más alta calidad, convirtiéndose en el oasis de la cocina mediterránea que la Ciudad de México necesitaba.

Este lugar ha sido ganador de múltiples premios por su diseño y arquitectura única como Mejor Restaurante a Nivel Global por los International Hotel & Property Awards, gracias al éxito rotundo que ha tenido con sus restaurantes en Tulum y Cancún.

Ahora Ilios Greek Estiatorio pretende alcanzar el mismo éxito que en sus sucursales hermanas, ya que además de contar con excelentes platillos de la cocina griega también ofrece excelentes shows en vivo que hacen de tu visita una experiencia ÚNICA.

Show de fuego

Tal vez uno de los factores que más influyen a la hora de elegir visitar un restaurante o no es el tipo de experiencia que ofrece; en este sentido, Ilios Greek Estiatorio Masaryk tiene todo cubierto, ya que también cuenta con un exótico show de fuego en vivo que vas a amar.

Este restaurante sí que piensa out of the box, es por eso que talentosos bailarines profesionales se dedican a amenizar, con un explosivo show que incluye increíbles contorsiones, tu más que deliciosa cena. ¡Sin palabras!

Cocina griega y ¡Opa!

Además, Ilios Greek Estiatorio es famoso por su tradicional evento de romper platos en el que los comensales de todas las edades participan al lado del staff del restaurante, creando un ambiente familiar inigualable.

Para evitar que alguien salga lastimado con los pedazos de los platos rotos, el personal a cargo coloca un baúl de madera, el cual sirve como contenedor de estos residuos cuando los comensales avientan, muy divertidos, sus platos.

La dinámica es tan popular que muchos de los comensales, si no es que todos, hacen fila en el restaurante para participar en la dinámica al ritmo de música tradicional y el cual termina con la expresión griega ¡Opa!

Definitivamente Ilios Greek Estiatorio lo tiene todo para pasar una experiencia diferente e inolvidable, al mismo tiempo que ofrece una amplia variedad de platillos tradicionales de la cocina griega y un excelente servicio de mixología.