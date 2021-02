Los villanos de Disney también celebran San Valentín y te dan algunos tips para que lo festejes al máximo

Estamos en el mes más romántico del año y a sólo unos días de San Valentín. ¿Ya sabes cómo vas a celebrar este Día del Amor y la Amistad? Ya sea que tengas pareja o no, es muy importante que este día tampoco te olvides de ti. No han sido momentos fáciles para nadie, y a pesar de todo ¡sigues adelante!

Sé amable contigo mismx y celebra con orgullo el amor en todas sus formas, que empieza con el amor propio. ¿Qué tal un pequeño detalle de ti para ti?

Te presentamos algunos tips que puedes tomar de los villanos de Disney para celebrar al máximo San Valentín y consentirte con un regalo especial.

Scar

Deja el pasado atrás. Al tomar el trono, el hermano malvado de Mufasa prohíbe que se mencione a su sucesor o que se hable de cualquier cosa relacionada con él. Lo mismo deberías hacer tú con tu ex.

Si eres fan de ‘El Rey León’, este Funko te va a encantar y te hará recordar el sabio consejo que podemos aprender de Scar.

Maléfica

No te cierres a nuevas posibilidades. Maléfica confió y fue traicionada, su resentimiento le impedía amar y ser amada, hasta que comprendió que eso sólo la dañaba más y decidió abrir su corazón y conoció otro tipo de amor.

Este reloj inspirado en Maléfica será perfecto para llegar a todas tus citas y reuniones a tiempo.

Úrsula

Mantente en contacto con la gente que amas. Úrsula sabe que las palabras son muy poderosas para demostrar cariño y afecto, por eso se las quitó a Ariel. Este 14 de febrero aprovecha la excusa para volver a ponerte en contacto con tus amigos y personas importantes para ti.

Y si eres fan de esta suspicaz villana, seguro te encantará este lip gloss para regalártelo este Día del Amor y la Amistad.

Cruella

Un outfit bonito te hace tener un mejor día. Cruella exagera con esto de la moda, pero en algo tiene razón: un outfit bonito (que no sea de pieles) y con el que te sientas cómoda te puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Este San Valentín arréglate para ti misma y verás que lo pasarás mucho mejor.

Y para complementar tu look, ¿qué tal esta cartera de Cruella de Vil perfecta para lucir guapa y empoderada?

Hades

El sentido del humor lo es todo. A Hades todos sus planes le salen mal; sin embargo, no pierde su sentido del humor, y es lo que lo hace ser uno de nuestros villanos favoritos. Si este San Valentín te toca celebrarlo solx o a la distancia, verás que manteniendo una actitud positiva lo disfrutarás más.

Si eres fan de Hades, igual que nosotros, seguro esta bolsa te encantará.

Jafar

A la fuerza NADA. ¿Recuerdas cuando Jafar quería que Jasmín se casara con él a la fuerza? Con esto sólo logró que la princesa lo quisiera aún menos. Recuerda que si tienes que forzar algo, ahí no es. Si ya pusiste de tu parte y no hay respuesta, thank you, next.

Así te ahorras un regalo para este San Valentín y mejor te compras algo tú. Como esta playera de Jafar. 😛

La reina Malvada

Admira tu propia belleza. Aunque ella lo llevó al extremo porque no aceptaba el paso del tiempo en su rostro, en algo tiene razón: admira tu propia belleza y quiérete tal cual eres. Y para que las cosas no se salgan de control como le pasó a ella, acéptate tal como eres, con todo y tus “imperfecciones”.

Para que este Día del Amor y la Amistad lo celebres en casa, ¿qué tal hacerlo con este Monopoly de villanos encabezado por la reina Malvada?