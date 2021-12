Tanqueray le da un punch de sabor al festival de música Trópico

Trópico lo hace de nuevo y nos sorprende con excelentes presentaciones de los exponentes de música electrónica más top del momento, y en esta ocasión lo hizo de la mano de Tanqueray para traer un buen momento con traguitos coquetos.

Qué mejor pretexto para volver a reunirnos que disfrutar de la música de Trópico, el cual se llevó a cabo el pasado fin de semana en el bello puerto de Acapulco, en un ambiente festivo y seguro al aire libre.

Todos y cada uno de los asistentes disfrutaron en grande de las propuestas de los artistas invitados, pero sobre todo gozaron de volver a salir con los amigos, bailar, tomarse un drink y celebrar que la vida comienza a retomar su camino.

El festival duró tres días y tres noches, con un line up conformado por Mi Banda El Mexicano, L’Impératrice, Caribou, Sen Senra, Zombies in Miami, Mystery Affair, The Changes, Rochelle Jordan, DJ Playero, Lost Acapulco, Ed Maverick y John Talabot, entre otros.

¿En dónde fue Trópico?

Esta increíble fiesta comenzó el viernes y no se detuvo sino hasta la mañana del sábado en las playas de Punta Diamante; sin embargo, en ese momento la celebración se mudó a las albercas que ya se encontraban listas para las pool parties, en donde los asistentes disfrutaron de refrescantes drinks como Tanqueray Trópico, creado especialmente para esta celebración, que incluye Tanqueray 10, jugo de limón fresco, jarabe infusionado con piña, agua de coco, cuadritos de piña natural congelados y hielos, servido en un coco.

Y es que si alguien entiende que es momento de reencontrarnos y retomar la vida, es Tanqueray, por eso decidió ser parte de este divertido festival al aire libre que nos permite volver a disfrutar de los amigos y de momentos con muchas risas, frescura y buenos drinks.

Lo agradable que es volver a estar entre amigos y disfrutar de la fiesta sin complicaciones sólo se compara con el refrescante sabor de Tanqueray Trópico, que te invita a reunirte y gozar de la diversión.