¡Amamos a Rihanna! Mira lo que hizo en su última visita a un restaurante

Rihanna no deja de sorprendernos y ganarse nuestro corazón. Y esta vez lo hizo de nuevo al mostrar que no por ser una artista multipremiada, internacionalmente conocida, no puede ayudar un poco a los demás. Te contamos la historia.

El pasado 1 de septiembre la cantante decidió darse la tarde libre para salir a cenar con sus amigas y tomar un par de copas en uno de los restaurantes más famosos de Nueva York: Caviar Russe.

El lugar, que cuenta con una estrella Michelin, es uno de los favoritos de socialités y celebridades. El sitio cierra más o menos temprano, pero Rihanna pidió como un favor especial poder quedarse con sus amigas hasta las 2:00 am, a lo que el restaurante accedió.

Y en lugar de solo salir del lugar al terminar, Rihanna decidió quedarse para ayudar al personal a limpiar y recoger para al fin cerrar, una acción que por supuesto no era su obligación, pero decidió hacerlo para agradecer a todos.

No sabemos cuánto dejó de propina, pero seguramente también fue una suma considerable, pues la cantante no hace reparos cuando se trata de agradecer por un servicio o donar para una causa noble.

Recordemos que recientemente la cantante donó 15 millones de dólares a varias organizaciones que luchan contra el cambio climático, además de 2 millones a las víctimas de violencia doméstica durante la cuarentena.

Sin duda Rihanna tiene un gran corazón, a pesar de su fama y logros no ha perdido los pies del piso y siempre intenta ayudar en lo que puede. ¿Qué te parece?