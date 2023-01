Roscas imperdibles en la CDMX este 2023

Si uno de tus propósitos de Año Nuevo es lograr una figura fit, éste no entra en vigor hasta la segunda semana de enero, pues no te puedes perder la deliciosa y tradicional Rosca de Reyes para cerrar con broche de oro este largo (aunque no lo suficiente) y delicioso camino Guadalupe-Reyes.

Cada año las panaderías, cadenas y negocios pequeños se esfuerzan por crear roscas diferentes para todos los gustos y estilos de vida, por eso aquí te ayudamos a que tu elección sea más fácil. Te recomendamos nuestro top 5 de roscas que no puedes dejar de probar este año.

Una rosca fuera de lo convencional

Si este año quieres probar una creación alejada de lo tradicional, entonces definitivamente tienes que probar la propuesta de Nicos. Se trata de una rosca hecha con masa madre, rellena de frutos secos y cristalizados, con un toque de jarabe envinado con azahar y ron. Sin duda algo que no habías probado antes para celebrar estas fiestas.

La encuentras en Av. Cuitláhuac 3102, Clavería, Azcapotzalco.

Rosca con mazapán

Si eres amante del mazapán, prepárate porque Cuina creó la rosca que logrará convertirse en tu favorita. Está coronada con naranja semiconfitada y almendras. Toda una explosión de sabores que serán como un apapacho para tu paladar.

La encuentras en Tabasco 46, Roma Norte, Cuauhtémoc.

La rosca tradicional

Si para ti lo tradicional es lo más importante al momento de celebrar estas fechas, entonces sin duda la propuesta de Delirio será tu favorita, pues mantiene todas las características de una rosca tradicional, pero con un toque distintivo, pues está aromatizada con cítricos y tiene pasta de chocolate, crumble de macadamia, merengue y toronja confitada.

La encuentras en Av. Monterrey 116-B, esquina Álvaro Obregón, colonia Roma.

Con el chocolate como protagonista

Si eres amante del chocolate, entonces tienes que probar esta deliciosa creación de la panadería Entre Zarzas y Arándanos. Se trata de una rosca con un toque de cacao, rellena de crema de mascarpone, chocolate blanco e higos macerados. Sin duda una creación que complacerá tu paladar.

La encuentras en Carretera Libre a Cuernavaca km 25, 6975, San Miguel Xicalco.

Una delicia cítrica

Si te gustan los panes que priorizan las notas cítricas, entonces la rosca de Balta, el restaurante de Sofitel, te va a conquistar. Se trata de una rosca con mandarina confitada, chocolate de metate, vainilla de Papantla y crocante de almendra, una combinación que hará que te chupes los dedos.

La encuentras Paseo de la Reforma 297, Cuauhtémoc.