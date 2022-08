¡Saca un 10 con el mejor estilo para tu hijo en este Back2School!

El verano ha terminado, pero el Back2School siempre es un buen pretexto para renovar tu closet y el de los más pequeños en su regreso a clases. Por eso Skechers te invita a inspirarte con estas opciones para crear los mejores looks de vuelta al salón y mezclar básicos con accesorios que harán que tu hijo se sienta más feliz y con mejor actitud durante su día a día.

Style

¿Estás listo para que tu pequeño inicie una nueva temporada después de disfrutar un verano emocionante? El comienzo de un nuevo año escolar es de los momentos más importantes en la vida de los niños, así que es momento de tomar la mejor actitud y energía para encontrar los mejores looks y llevarlos a la escuela.

Procura que cada prenda pueda reflejar la personalidad de tu pequeño, y no olvides los básicos en colores uniformes que podrá combinar cada día de la semana. Incluso si buscas que use un estilo athleisure, tendencia que combina la libertad de movimiento de las prendas deportivas, lo importante es que se sienta cómodo y construya un guardarropa que lo haga verse encantador. Skechers entre sus colecciones, seguro tiene algún total look ideal para kids y para que ellos puedan dar lo mejor en su clase de deportes.

School Bags

Una mochila puede llegar a ser uno de los mejores aliados de tu hijo para triunfar en la escuela, pues es la herramienta primordial para trasladar todo lo necesario y pasar las horas más importantes de su día, por eso asegurate que tenga un diseño cool y perfecta armonía con colores, texturas, formas y tamaños. Considera que además del diseño sea cómoda y adecuada para su edad pues con el paso del tiempo será más pesada la carga de útiles.

Footwear

El calzado más cool nunca debe faltar en la lista de útiles escolares, por eso es importante darle a cada look un detalle único asegurando estilo y comodidad en cada pisada. Te sugerimos que busques sneakers ideales para realizar entrenamiento de bajo impacto durante sus clases o los ideales para uso diario y darle puntos extra a su estilo. En Skechers puedes encontrar calzado ligero y práctico con agujetas o velcro, confeccionados con diseños divertidos, temáticos o hasta los clásicos tenis blancos que no pueden faltar en el outfit escolar.

