Samsung inaugura Galaxy Experience en Perisur: un espacio inmersivo para descubrir la nueva Galaxy S25 Series

El pasado 28 de febrero, Samsung México abrió las puertas de su Galaxy Experience en el centro comercial Perisur, ofreciendo a los asistentes una oportunidad única para conocer de cerca las innovaciones de la nueva Galaxy S25 Series y las funciones avanzadas de Galaxy AI.

Este espacio estará disponible hasta el 17 de marzo, con horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., y cuenta con diversas estaciones interactivas diseñadas para explorar las características del nuevo dispositivo. Entre ellas destaca el Galaxy Café, donde los visitantes pueden experimentar las características nuevas de Galaxy AI en estos dispositivos, cómo la herramienta Circle to Search with Google para obtener información sobre un postre tradicional coreano llamado “Ah-Boong”.

Las innovaciones de la nueva Galaxy S25 Series

Galaxy S25 Series llega con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas, resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120Hz, ofreciendo una experiencia visual fluida y vibrante. En su interior, cuenta con el potente Snapdragon 8 Elite for Galaxy, acompañado de 12GB de RAM y opciones de almacenamiento que van desde 128GB hasta 512GB. Su sistema fotográfico incluye una cámara principal de 50 MP, potenciando la captura de imágenes con la ayuda de Galaxy AI, que optimiza la calidad y permite nuevas formas de interacción con el dispositivo con funciones como Now Brief, Now Bar, Audio Eraser, Emoji Creator y muchas más de las que puedes encontrar información en su página en línea.

Un evento con grandes personalidades

La inauguración fue conducida por el actor Michael Ronda, quien forma parte del Team Galaxy. Además, contó con la presencia de ejecutivos clave de la marca, como HS Jo Presidente y CEO de Samsung Electronics América Latina y Thomas Yun Presidente de Samsung México

Con esta iniciativa, Samsung refuerza su compromiso de acercar la tecnología de última generación a sus usuarios en México, brindando una experiencia inmersiva donde la innovación y la cultura se combinan en un solo lugar. Si eres amante de la tecnología, no te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única en Perisur.