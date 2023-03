¿Se termina el compromiso entre Becky G y Sebastian Lletget?

Después de fuertes rumores, un mensaje señalando una supuesta infidelidad, una confesión y una disculpa, la relación entre Becky G y Sebastian Lletget parece haber llegado a su fin.

Todo comenzó cuando una usuaria de internet usó las redes sociales para contactar a la cantante y revelar que su prometido le había sido infiel con ella. «Sebastian Lletget te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo», comenzó su mensaje.

«Tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta video íntimo de Sebastian. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado. Escríbeme y verás que no miento. El único falso y mentiroso es tu novio, que te engaña con muchas mujeres más», fueron las palabras de esta chica bajo el nombre de usuario @ja29po.

Becky G is trending after her fiancé Sebastián Lletget was accused of being unfaithful to the singer two months after they got engaged. pic.twitter.com/0hUklcFsfv

— Pop Crave (@PopCrave) March 23, 2023