Selena Gomez defiende a Hailey Bieber de los haters

En las últimas semanas Selena Gomez y Hailey Bieber se han visto envueltas en polémicas que han mantenido a todos pendientes de sus redes sociales. Estas controversias provocaron que la modelo de 26 años recibiera cientos de comentarios, mensajes de odio y hasta amenazas de muerte. Ante esto, Selena Gomez defiende a Hailey Bieber con un mensaje claro.

El mensaje con el que Selena Gomez defiende a Hailey Bieber

Semanas atrás Selena Gomez anunció que se alejaría del internet por un momento para cuidar de su salud mental. Y aunque varios pensaron que lo haría por mucho tiempo, como sucedió anteriormente, fueron sólo algunos días los que la cantante se mantuvo inactiva.

Actualmente la originaria de Texas es la mujer con mayor número de seguidores en Instagram. Además, es una de las únicas tres personas que cuenta con más de 400 millones de followers en esta plataforma.

Aprovechando esta gran audiencia, Selena Gomez defiende a Hailey Bieber a través de sus historias, y pide que se detenga el odio alrededor de la relación entre ella y Hailey. «Esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería sufrir odio o acoso. Siempre he abogado por la bondad y quiero que todo esto termine», fueron las palabras que la cantante de ‘Lose You to Love Me’ compartió.

La respuesta de Hailey Bieber

Unas horas más tarde, Hailey Bieber utilizó el mismo medio para agradecer las palabras de Selena y hablar sobre la situación en la que constantemente se ven envueltas. «Las últimas semanas han sido muy duras para todos los involucrados y millones de personas están viendo mucho odio alrededor de esto, lo que es extremadamente dañino», compartió la creadora de Rhode.

Sobre los recientes eventos que han provocado que los seguidores de ambas insinúen que existe una enemistad entre ellas, Hailey Bieber señala que esto no es verdad. «Las cosas siempre se pueden sacar de contexto o interpretarse de forma distinta a la que fue planeada», comentó.

Al igual que Selena Gomez, Hailey pide dejar la negatividad de lado y que en su lugar las acciones sean hechas con amor. «Creo que el amor siempre será más grande que el odio y la negatividad, y siempre hay una oportunidad para conocernos con más empatía y compasión», fue el último mensaje de su publicación.