Selena Gomez se despide de las redes sociales

Tras su regreso a las redes sociales a inicios de este año, Selena Gomez se ha convertido en la mujer con más seguidores en Instagram, con 382 millones de followers. Sin embargo, el tener una gran visibilidad pública la ha hecho partícipe de múltiples polémicas.

Desde criticar su peso hasta comentarios que señalan una enemistad entre ella y Hailey Bieber, la cantante no ha parado de estar en boca de todos. Y aunque se ha mostrado muy tranquila con todo ello, recientemente anunció en un en vivo de TikTok que se alejaría de las redes sociales: «Voy a tomarme un momento de las redes sociales porque esto es un poco tonto y tengo 30 años. Soy demasiado grande para esto».

El drama de las cejas con Kylie Jenner

En uno de los últimos videos compartidos por Selena Gomez en una de sus redes sociales, la ex estrella de Disney resalta el laminado de sus cejas al indicar que por accidente lo había exagerado demasiado. Unas horas más tarde, Kylie Jenner subió a sus historias de Instagram una selfie con la frase «¿¿¿¿¿Esto fue un accidente?????», y una captura de pantalla de una videollamada que tuvo con Hailey Bieber y en donde ambas están haciendo acercamiento a sus cejas.

Selena subió un video diciendo que se peinó mucho sus cejas por accidente, horas después Kylie Jenner subió una historia diciendo ¿“esto fue un accidente?”. Y después una historia junto con Hailey Bieber mostrando sus cejas. ¿Creen que es coincidencia o es para Selena? pic.twitter.com/dfi4wPoBvW — Maar 🍂 (@SelftKit) February 22, 2023

Inmediatamente los fans relacionaron ambas publicaciones y acusaron a Kylie Jenner de burlarse de la cantante. Ante estas acusaciones, la empresaria respondió que ella ni siquiera había visto la publicación de Selena y que los fans estaban haciéndose ideas de la nada. Por su parte, la cantante de ‘Calm Down’ estuvo de acuerdo con Kylie y resaltó que es fan de la hermana de Kendall.

Selena Gomez respondió al comentario de Kylie Jenner explicando que no le enviaba indirectas.

«De acuerdo Kylie Jenner, todo esto es innecesario. ¡Yo soy fan de Kylie!»#CalmDown #BestMusicVideo #iHeartAwards pic.twitter.com/XGxu0MlyN3 — @selenaecumedia5 (@selenaecumedia5) February 23, 2023

¿Problemas entre Selena Gomez y Hailey Bieber?

A pesar de que ninguna de las celebridades ha dicho que lo sienta así, los fans insisten en que existe una tensión entre la reina de Instagram y la esposa de Justin Bieber, pues aunque la historia de Selena y el cantante terminó hace años, la relación los ha marcado a ambos de por vida.

Esta posible enemistad salió a relucir nuevamente cuando en TikTok se hizo viral un video en donde se observa a Hailey Bieber haciendo una expresión de vómito al escuchar el nombre de Taylor Swift. Como bien se sabe, la cantante de ‘Lavender Haze’ y la actriz de ‘Only Murders in the Building’ mantienen una estrecha amistad, por lo que esta última no dudó en defenderla. «Lo siento, pero mi mejor amiga es y siempre será una de las mejores en el juego», fue el comentario que escribió Selena en el video.

Selena Gomez le dice adiós a las redes sociales

Actualmente la actriz sólo ha desactivado su cuenta de TikTok, en la que contaba con más de 47 millones de seguidores, pero a pesar de que su perfil de Instagram sigue activo, no ha realizado ninguna nueva publicación después de su anuncio. Aplaudimos la valentía de Selena por ser real en sus redes sociales y siempre estar dispuesta a cuidar de su salud mental. Esperemos que se encuentre bien entre todo el ruido mediático y que pronto podamos verla de regreso.