Señales que podrían confirmar el romance entre Shakira y Lewis Hamilton

Desde la primera vez que vimos a Shakira con el corredor de F1 Lewis Hamilton, los titulares no han parado de shippearlos y los rumores sobre un posible noviazgo son cada vez más fuertes. ¿Será que el británico logró cautivar el corazón de la colombiana?

Desde principios de mayo, la cantante de 46 años y el piloto de 38 se dejaron ver juntos en varias ocasiones en románticas cenas a la luz de las velas y hasta en paseos a plena luz del día. ¿Es una simple amistad lo que comparten?

Este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de España en Montmeló. ¿Y quién creen que tomó un vuelo de regreso a España? ¡Shakira! La cantante regresó a este país europeo con sus hijos Milán y Sasha, y surgió más evidencia que podría confirmar su romance con Hamilton.

¡Hamilton quiere una novia latina!

Antes de la carrera Lewis Hamilton ofreció una conferencia de prensa rodeado de periodistas y fans, en donde sin tapujos y con micrófono en mano lanzó la siguiente afirmación: «Necesito encontrar una latina para mí.»

Shakira después se apareció en el GP en el box de Mercedes, escudería para la que corre el piloto Hamilton. Ella compartió la fotografía en sus redes acompañada del mensaje: «Nice to be back in Barcelona!» (¡Es bueno estar de regreso en Barcelona!).

Otra cena para celebrar

El corredor terminó la carrera en segundo lugar; para celebrarlo, ambos se fueron a cenar con varios amigos del piloto. De hecho, se ha vuelto viral la fotografía en donde se puede ver a la pareja con el grupo de amigos. Lo que llama aún más la atención es la forma en la que Hamilton toma por la cintura a la colombiana.

De momento ninguno de los dos ha confirmado o negado un noviazgo entre ellos. Pero cabe destacar que ésta no es la primera vez que Shakira acude a un GP de la F1. Antes asistió a la carrera en Miami y después se fue a cenar con Hamilton.

Más tarde el pilotó invitó a la cantante a su yate y también los pudimos ver muy contentos disfrutando del paseo. ¿Será cuestión de días para que confirmen su relación?