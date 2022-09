Shakira habla por primera vez sobre su ruptura con Piqué

Después de unos meses de anunciar su separación con el futbolista Gerard Piqué y tras mantenerse en absoluta discreción, Shakira por fin rompe el silencio y habla sobre la situación por la que está pasando con el futbolista.

La colombiana concedió una entrevista a una revista para hablar por primera vez sobre su ruptura con el padre de sus hijos.

“Permanecí en silencio y sólo traté de procesarlo todo. Y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello, porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no sólo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil, como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida”.

¿CÓMO LLEVA ESTA SITUACIÓN CON MILAN Y SASHA?

Hace unos días Shakira se reunió con Piqué para evaluar quién se quedará con la custodia de sus hijos; para ella y su ex pareja, lo más importante es acelerar el proceso para terminar con los rumores y ataques que sus hijos puedan sufrir, ya que son muy pequeños para poder manejar la situación. Ambos son niños increíbles y confía en que Piqué y ella descubran qué es lo mejor para su futuro y sus propios sueños.

“Intento protegerlos porque esa es mi prioridad en la vida, pero luego en el colegio escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes? Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos».

¿CÓMO FUERON LOS DÍAS POSTERIORES A LA SEPARACIÓN?

“En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones y sentía que revivía y salía fortalecida, Es como una inyección de vitaminas. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba, sólo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, sólo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos, pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora ¡estoy tan agradecida por mi trabajo! Nos permite recomponernos y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí, creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo”.

Shakira finalizó y pidió respeto e intimidad en cuanto a los motivos y las causas que rodearon su ruptura con el futbolista. «Es tan crudo y reciente, mis hijos están por encima de todo, estamos bien y es un proceso que espero termine pronto”.