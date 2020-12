¡Acompaña tu cena con el maridaje perfecto!

Las fiestas decembrinas llegaron y sin duda lo mejor de esta temporada ¡es la comida! Complementa tu cena navideña, te decimos cómo degustarla con diferentes tipos de vino para lograr una experiencia de sabores y texturas únicas en el paladar.

Maridaje tradicional

Se basa en combinar las similitudes del vino con la comida, por ejemplo, cuando predomina el sabor de las especias, el vino que mejor armonizará es aquel que también las contiene.

Originarias de Francia, las reglas básicas del maridaje tradicional son:

Las carnes blancas se acompañan con vino blanco .

Las carnes rojas se acompañan con vinos tintos .

Las ostras y el caviar se complementan con champagne .

Maridaje contemporáneo

Es más abierto a la experimentación, pues invita a combinar platillos y vinos por contraste, uniendo sabores completamente diferentes, sin dejar de lado su armonía. Por ejemplo, al acompañar un queso salado con un vino dulce obtendrás un sabor completamente nuevo y muy agradable al paladar.

No olvides que no se trata de combinar por combinar, debes considerar que no todos los sabores armonizan con cualquier vino, y no todos los vinos quedan bien con todos los platillos.

Tres consejos para lograr el maridaje de vino perfecto

Ahora que conoces más sobre los tipos de maridaje, te compartimos tres consejos básicos que te ayudarán a lograr una mejor experiencia:

Prepara el servicio : A la hora del descorche, sostén la botella en posición vertical apoyándola sobre una superficie plana, de modo que descorche con suavidad y sin sacudidas incómodas. Aprende a decantar : El decantado se trata de trasladar el contenido de la botella a otro recipiente. Este paso es fundamental, especialmente para vinos que llevan mucho tiempo resguardados en la botella, pues permite la eliminación de restos que puede dejar el corcho. Además, es una buena forma de darle más oxigenación al vino y así aflorar sus aromas. Bébelo a la temperatura adecuada : Este factor varía dependiendo del tipo de vino. Conoce bien cuál es la temperatura indicada para consumir el vino de tu elección a fin de conseguir un maridaje perfecto. Si tienes alguna duda respecto a la temperatura que debe estar, puedes ver esta información en la botella.

Los mejores licores para el brindis perfecto

Cuando se trata de celebraciones es bueno contar con varias opciones para brindar, y en esta temporada hay mucho de dónde escoger. Puedes complementar tu cena con los mejores licores, aquí te dejamos algunas de nuestras recomendaciones:

Ginebra : En la actualidad, el gin tonic es de las bebidas con mayor presencia en las celebraciones por su fácil preparación. No está de más contar con esta alternativa.

Ron : Otra opción versátil para degustar sola o con cualquier acompañamiento; sin duda no puede faltar en tu cava durante estas fiestas.

Whisky : Un licor simple que siempre está presente en todo tipo de celebraciones. Ideal para degustar por sí solo o con algún refresco.

Vodka : Si hablamos de brindis, esta opción es perfecta gracias a su versatilidad que te permite disfrutarla con una gran variedad de bebidas.

Coñac : Si quieres darle un toque sofisticado a la celebración, éste puede ser tu principal aliado.

Tequila: ¿Necesitas una explicación? Ninguna reunión está completa sin una botella de este exquisito destilado mexicano.

Aprovecha las promociones en vinos y licores de Walmart.com.mx y deleita tu paladar estas fiestas decembrinas con los mejores vinos de mesa.